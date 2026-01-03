Real Madrid apresurará la recuperación de Kylian Mbappé; pretenden que juegue la Supercopa de España

Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer la sensible baja de Kylian Mbappé, los directivos y técnico del Real Madrid tienen la confianza de recuperar a su delantero más efectivo lo antes posible. Xabi Alonso, estratega de los blancos, comentó que de acuerdo a los trabajos que se están realizando con el elemento francés, es probable que pueda regresar a las canchas para su duelo en la Supercopa de España.

Mbappé se ausentó en los entrenamientos del miércoles, 31 de diciembre, debido a un problema muscular que, luego de las pruebas médicas pertinentes, se descubrió que Kylian había sufrido un esguince de rodilla. En el parte médico por parte del Real Madrid, no se revelaba un tiempo de recuperación estimado, aunque se prevé que ese tipo de lesión tardaría un par de semanas para recuperarse.

#Deportes | Kylian Mbappé enciende las alarmas del Real Madrid; sufre lesión de rodilla y será baja por varios días uD83DuDC40?https://t.co/lceLXmMKF2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 31, 2025

SI bien, Mbappé quedó descartado del duelo entre el Real Madrid y el Betis en la jornada 19 de LaLiga, Xabi Alonso comentó que esperan contar con él para su duelo de media semana en tierras árabes. "Vamos a ir apurando los plazos; es mucho de sensaciones. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. ¿Supercopa? Esperamos".

A raíz de cada encuentro hacemos las valoraciones y tomamos las decisiones. Ahora veremos. Hay que ver ahora la evolución y vamos a poner todo de nuestra parte para que vuelva lo antes posible".

Así mismo, destacó que en caso de que Mbappé no pueda completar con su recuperación, tienen elementos para poder cubrir su baja, tal es el caso de Rodrygo, el cual ha demostrado que tiene aptitudes para cubrir varias posiciones dentro de la cancha. "Acabó en un muy buen momento. Jugó unos partidos muy buenos a final de año y tuvimos una gran sensación con él. Le necesitamos, como a todos los demás".

Por último, reveló que Dani Carvajal ya pudo comenzar a trabajar a la par del equipo, luego de perderse un par de meses luego de ser operado mediante una artroscopia en la rodilla derecha. "Ha podido entrenar la sesión entera. La convocatoria la decidiremos mañana por la mañana. Nos hubiera gustado tenerlo cerca estos dos meses y ahora ayudarle para que encuentre su mejor estado físico para ayudar al equipo".

#Deportes | Dani Carvajal visita el quirófano; el Real Madrid perderá a su lateral derecho por varios meses ?uD83DuDC89uD83EuDE7Ahttps://t.co/2Nk8Q3IkZG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui