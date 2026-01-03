Real Madrid vs Real Betis; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 19 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Luego de varios días sin actividad por el parón de las fechas decembrinas, LaLiga tuvo su reinicio y con ello, el Real Madrid regresará a las canchas para intentar acortar la diferencia ante el líder del certamen doméstico. El conjunto 'Merengue' se enfrentará al Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 19 del torneo español.

Luego de haber tenido un desempeño complicado a inicios de diciembre, el equipo dirigido por Xabi Alonso pudo tener un buen cierre de año, acumulando tres triunfos en sus últimos cinco compromisos. En total, llevan 13 victorias por tres empates y un par de derrotas en los 18 partidos disputados y, con sus 42 unidades, se encuentran en el segundo lugar de LaLiga, solo por detrás del Barcelona, que los sobrepasa por siete puntos, aunque ya tuvieron su duelo de la jornada.

El último partido del 2025 para el Real Madrid marcó una victoria importante y, a la vez, le permitió a Kylian Mbappé el empatar a Cristiano Ronaldo un impresionante récord. El equipo blanco cerró el año visitando al Sevilla, a quienes vencieron con marcador de dos por cero; un tanto fue de Jude Bellingham, mientras que la anotación del francés, le permitió igualar la marca de más goles en un año natural, la cual era ostentada por CR7.

En contraparte, el Real Betis se queda con el sexto puesto, aunque con una gran diferencia en su desempeño; el equipo bético se encuentra en la sexta posición del certamen, aunque con solo siete triunfos, el mismo número de empates y tres descalabros. El Betis finalizó el 2025 enfrentando al Getafe, a quienes terminaron goleando al son de cuatro tantos por cero, siendo Aitor Ruibal el jugador más destacado.

Horarios del Real Madrid vs Real Betis

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Domingo, 4 de diciembre

Horario: 09:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Si bien, el Real Madrid parte como amplio favorito para quedarse con el triunfo, la realidad es que afrontarán el compromiso con la dura baja de Kylian Mbappé, quien se ausentó de los entrenamientos desde las primeras horas del miércoles, 31 de diciembre. El ariete francés sufrió un esguince de rodilla, lo cual, lo alejará de las canchas por tiempo indefinido.

