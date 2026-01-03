Se encienden las alarmas para Tomateros; pierden a una de sus estrellas para los playoffs

Culiacán, Sinaloa.- Tomateros de Culiacán fue el equipo que mejor cierre tuvo en la fase regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), terminando inclusive como líderes de la segunda vuelta, y actualmente en la ronda de los playoffs tienen igualada la serie ante los Cañeros, pero en las últimas horas, el club guinda recibió un duro golpe en su vestidor, al confirmarse la baja de una de sus principales figuras.

Se trata de JP Martínez, quien tuvo que ser retirado en camilla y ambulancia el viernes por la noche en el segundo de la serie ante los 'verdes', esto como consecuencia de un fuerte choque contra Fernando Villegas cuando ambos fildeaban un elevado en el jardín derecho y central.

A horas de ese choque, el cuerpo médico de los Tomateros confirmó este sábado 3 de enero que el extranjero presenta una lesión parcial del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, por lo que está bajo tratamiento especializado. Debido al tiempo de recuperación de dicha lesión, luce complicado que el jardinero central regrese a los diamantes lo que resta de la postemporada, por lo que será una baja más que sensible para los de la capital de Sinaloa.

Individualmente, JP era de los mejores a la ofensiva para los de Culiacán; en la campaña regular dejó números de .252 con 36 carreras producidas y 61 anotadas, además de 13 cuadrangulares y 15 bases robadas, en lo que fue su campaña de estreno como 'guinda'.

Martínez no es la única baja que tendrían los de Lorenzo Bundy en los playoffs, ya que el también cañonero extranjero Dwight Smith Jr., quien regresó en la segunda vuelta para reforzar al club, sufrió un desgarre parcial de tendón de Aquiles y fue visto en muletas en el estadio.

En el caso del estadounidense, el reporte indica que estará fuera alrededor de tres semanas, por lo que se perdería la primera serie de postemporada y solo podría reaparecer hasta una eventual Serie Final o el cierre de las semifinales, en caso de que Tomateros consiga su boleto.

Será este domingo cuando los 'culichis' vuelvan al diamante, pero ahora será en el Emilio Ibarra Almada, casa de los Cañeros de Los Mochis, en busca de ganar uno de los tres compromisos, para así obligar a regresar la serie de eliminación al Estadio Tomateros.

Fuente: Tribuna del Yaqui