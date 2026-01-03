Sebastian Vettel le manda 'recado' a Lewis Hamilton tras su mal año en Ferrari: "Todo irá encajando"

Ciudad de México.- A inicios del 2025, Ferrari hizo un anuncio que cimbró todo el mundo de la Fórmula 1, oficializando la llegada de Lewis Hamilton, por lo que se esperaba que el británico pudiera pelear por su octavo título del mundo, aunque el rendimiento no fue el esperado. Lejos de sumarse a la ola de críticas, Sebastian Vettel, quien fue uno de los rivales más duros para Hamilton, le envió ciertas recomendaciones para terminar de adaptarse y regresar a pelear victorias.

Hamilton tuvo su peor año desde que debutó en la F1, ya que desde el 2008, no había finalizado una temporada sin subir al podio, algo que se terminó por replicar en la temporada del 2025, y el único triunfo que cosechó fue durante la Sprint Race del GP de China. En la clasificación de pilotos, Hamilton finalizó en el sexto lugar luego de lograr 156 puntos, poco menos de 100 unidades por detrás de lo hecho por Charles Leclerc, su compañero de equipo.

#Deportes | Max Verstappen opina sobre el desempeño de Lewis Hamilton en Ferrari: "No es agradable de ver" uD83CuDFCE?https://t.co/z5bcEnBgQa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 22, 2025

Vettel tiene la 'receta' para Hamilton

En una entrevista ofrecida al podcast Beyond The Grid, espacio oficial de la F1, el retirado alemán aprovechó el espacio para enviarle un consejo a Hamilton, pues Sebastian conoce bien el entorno de Ferrari, ya que corrió en los monoplazas rojos por varias temporadas. De acuerdo a lo comentado por el también múltiple campeón del mundo, la clave para adaptarse dentro del 'Cavallino Rampante' es aprender el idioma materno de dicha escudería.

El único consejo que le puedo dar, el mejor consejo, es aprender el idioma, que lo aprenda muy bien; la forma de aprender una lengua es exponerte a ti mismo, hablar con la gente, exponerte a la cultura y todo irá encajando".

Así mismo, comentó que él también tuvo un proceso de adaptación complicado dentro de la escudería y no fue hasta que hizo un esfuerzo extra por aprender italiano que todo fue mejorando. "Yo aprendí italiano, tomé clases, pero no era perfecto; debería haber aprendido italiano más, pasar más tiempo en Italia, para entender la cultura mejor".

El consejo de Sebastián Vettel a Lewis Hamilton. "He estado en Mercedes mucho tiempo y moverse a Ferrari es muy diferente. Yo aprendí italiano, tomé clases, pero no era perfecto, debería haber aprendido italiano más, pasar más tiempo en Italia, para entender la cultura mejor". pic.twitter.com/1vis94ZQld — F1 Vegas (@MARCEBLO2) January 3, 2026

Lewis Hamilton descarta el retiro

Luego de su rendimiento en el 2025, Hamilton fue foco de las críticas de diferentes periodistas especializados y expilotos, los cuales sugirieron que ya era tiempo de dejar las competencias. Al finalizar el año, Lewis fue cuestionado sobre su sentir ante los hirientes comentarios, aunque el británico descartó que los tome en cuenta y aseguró que le restan varios años para su adiós definitivo.

#Deportes | "No están a mi nivel": Lewis Hamilton arremete contra sus detractores tras su complicada temporada de F1 uD83DuDE24uD83CuDFCE? https://t.co/oPstDu0ZpH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui