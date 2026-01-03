Yaquis de Obregón no tiene mañana: Se juega su permanencia en la LAMP en Mexicali

Mexicali, Baja California.- El arranque de playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) no ha sido del todo positivo para los Yaquis de Ciudad Obregón, pues no aprovecharon su localía y cayeron los primeros juegos en entradas extras ante los Águilas de Mexicali.

Con el panorama de la serie 2-0 en su contra, los de Gabe Álvarez se jugarán su permanencia en los playoffs en el Nido de los cachanillas. Necesitarán ganar al menos dos de los tres compromisos presupuestados en Mexicali para regresar las acciones a territorio cajemense.

El Juego 2 fue de auténtica locura; se decidió gracias a los batazos productores de Moisés Gutiérrez y Marco Jaime en la entrada 13, para ponerle fin 10-8 a un encuentro que tuvo una duración oficial de 5 horas con 55 minutos ante un lleno total en el Estadio Yaquis.

¡QUE SUENE EL CACHANILLA EN OBREGÓN!



Los Águilas de Mexicali se llevan el segundo encuentro de Playoffs en contra de Yaquis de Ciudad Obregón.



Los Emplumados vuelven a su Nido este domingo 4 de enero con ventaja en la serie de 2-0. — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) January 3, 2026

Ahora, para el tercero de la serie, que se pondrá en marcha el domingo 4 de diciembre a las 16:00 horas (tiempo de Mexicali), el 'Chapo' Vizcarra mandará a la lomita de los disparos al ligamayorista Valente Bellozo, quien tendrá su primera apertura en una postemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Mientras que por Yaquis, hará lo propio Fernando Sánchez, quien fue uno de los mejores serpentineros que tuvo la Tribu durante el rol regular. El zurdo de 25 años de edad cerró con una marca de cuatro victorias, con dos descalabros y una efectividad de 1.65, con 24 'chocolates', pero que ahora tendrá que lucir dominando en el montículo para seguir alargando la agonía de los de Ciudad Obregón.

Por otra parte, a pesar de que son los 'caballeros' los que tienen la ventaja en los playoffs, lo cierto es que la serie ha resultado muy pareja; evidencia de ello es que los dos compromisos que se celebraron en el Estadio Yaquis se definieron en entradas extras: el primero 3-2 en 10 capítulos, mientras que el segundo 18-7 en 13 rollos.

Descanso en la serie de playoffs y al momento así están los diferentes frentes

Presentado por @arcogasolina



— Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 3, 2026

Para el cuarto de la primera ronda de la postemporada, los 'emplumados' tienen programado al exestelar de Tucson y actual refuerzo Mark Simon para saltar al montículo, mientras que los sonorenses todavía no anuncian a su abridor, pero podría tratarse de Odrisamer Despaigne.

Fuente: Tribuna del Yaqui