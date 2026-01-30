Águilas del América vs Necaxa; horarios y dónde ver EN VIVO la jornada 4 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras la reanudación del Clausura 2026, las Águilas del América volverán a la cancha con una clara meta: Conseguir su primera victoria oficial del año. Para ello, el conjunto de Coapa regresará al Estadio Ciudad de los Deportes para recibir al Necaxa, equipo que, pese a no tener un desempeño brillante, llega en un mejor momento que el histórico conjunto capitalino.

Antes del inicio de la jornada 4, el Necaxa es quien se encuentra mejor ubicado en la tabla, pues con un triunfo y dos derrotas acumuladas, se lleva el peldaño 13, empatados con el Puebla FC en puntos, pero por criterios, queda mejor posicionado. Por su parte, el América lo sigue de cerca, ya que está en el puesto 15, pero de manera sorprendente, no han salido victoriosos hasta ahora, pues registran dos empates y un descalabro.

La actividad más reciente para los de Coapa fue cuando se metieron a la cancha del Estadio Hidalgo para enfrentar al Pachuca durante la jornada anterior, duelo que careció de emociones y oportunidades de peligro. Transcurrieron los 90 minutos en la casa de los Tuzos sin que alguno de los equipos pudiera hacer daño, lo que evidenció aún más las carencias ofensivas con las que iniciaron el Clausura 2026.

#Deportes | América busca regresar al Estadio Azteca antes del Mundial 2026; Mikel Arriola confirma el proceso ?uD83CuDFDF?https://t.co/DNAxF6Qo73 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

En cambio, el Necaxa viene de sufrir una agónica derrota ante el Atlas durante su compromiso más reciente, ya que el marcador finalizó apenas uno por cero, con Arturo Alfonso González como el artífice de la anotación rojinegra. Los Rayos dominaron gran parte del encuentro, aunque no pudieron encontrar claridad en la última línea y perdieron los tres puntos.

Horarios del Águilas del América vs. Necaxa

Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes

Fecha: Sábado, 31 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN VIX Premium

En las últimas horas, se ha rumorado sobre los próximos movimientos que tendrá la plantilla del América luego de que se avanzara en las negociaciones con el brasileño Raphael Veiga, el cual arribará cedido, aunque con una cláusula de compra definitiva. Aun así, las Águilas tendrían que liberar una plaza de NFM (No Formados en México) y, de acuerdo a la información extraoficial, sería Rodrigo Aguirre el elegido.

#Deportes | América se mueve en el mercado: Raphael Veiga llega y uno de sus delanteros pasaría a Tigres UANL ?https://t.co/3gozGJ2J2f — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

