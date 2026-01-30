Alcaraz, a un paso de hacer historia, y Gervonta Davis sale de prisión tras pagar fianza: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos los últimos hitos y acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este viernes 30 de enero, conoce que Carlos Alcaraz está a un triunfo de hacer historia en el tenis.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Muy ofendido Benzema por oferta del Al-Ittihad

Karim Benzema está muy molesto con la oferta de renovación del Al-Ittihad, pues considera que el sueldo propuesto es tan bajo que sería como jugar gratis. Por esta razón, el delantero francés rechazó la propuesta y ha decidido entrenar por separado, marcando una clara distancia con el club.

Gervonta Davis, de entrada por salida en la cárcel

El boxeador Gervonta Davis tuvo un paso muy breve por la prisión en Miami. Tras ser arrestado el pasado miércoles, el deportista recuperó su libertad rápidamente después de pagar una multa de ocho mil 500 dólares. Fue un episodio de "entrada por salida" que le permitió volver pronto a las calles.

Alcaraz en plan grande

Carlos Alcaraz sigue demostrando un nivel espectacular en el Abierto de Australia. Tras ganar su partido de semifinales, el tenista español está a solo un paso de hacer historia: si gana la final, se convertirá en el jugador más joven de todos los tiempos en conquistar los cuatro Grand Slam.

Fuente: Tribuna del Yaqui