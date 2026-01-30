Árbitras de la Liga MX harán historia: Katia Itzel García estará en la Supercopa Femenina de la FIFA

Ciudad de México.- Katia Itzel García continúa abriéndose paso en el futbol internacional, luego de que ella, junto con un grupo de cuatro árbitras de la Liga MX, fuera designada por la FIFA para impartir justicia durante la primera edición de la Supercopa Femenina. El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

Katia Itzel ha tenido participación constante en distintas competencias, como la Liga MX y la Leagues Cup, además de ser la única árbitra femenina que estuvo presente durante la Copa del Mundo Sub-20, situación que la colocó en el escaparate internacional. Gracias a su desempeño, la silbante mexicana fue incluida en el ranking de las mejores árbitras del 2025, elaborado de manera anual por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

Katia Itzel García se ubica en el sexto lugar del Top 10 de las mejores árbitras del mundo, además ocupa el primer puesto en la Concacaf, de acuerdo con la IFFHS ?uD83DuDC4F pic.twitter.com/m5tBSYpGFo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 28, 2025

La designación fue dada a conocer a través de las redes sociales de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, la cual destacó la relevancia del nombramiento, ya que no solo contará con la presencia de Katia Itzel, sino que todo el equipo arbitral será de origen mexicano. Mediante un comunicado, el organismo señaló que esta asignación representa un reconocimiento al nivel que han alcanzado las árbitras nacionales en el ámbito internacional.

Para este compromiso, García fue designada como árbitra central, mientras que Karen Díaz y Sandra Ramírez Alemán fungirán como asistentes. Karen Hernández será la cuarta árbitra, y la representación mexicana también se extenderá al uso de la tecnología, ya que Diana Pérez Borja será la encargada del AVAR en el duelo que se disputará en Londres.

Desde la Comisión se subrayó que la presencia del grupo arbitral mexicano es motivo de orgullo para el deporte nacional y refleja el trabajo, la preparación y la constancia que las colegiadas han mostrado en los últimos años. Asimismo, el organismo reiteró su compromiso de seguir impulsando el desarrollo y la participación de las árbitras en las competencias de mayor exigencia.

La final de la Supercopa Femenil de la FIFA enfrentará al Arsenal Women FC, uno de los clubes más poderosos del futbol europeo, contra el SC Corinthians Paulista, representante del continente americano. Previo a la final, también se disputará el partido por el tercer lugar, el cual contará con representación latinoamericana, ya que será dirigido por un grupo de colegiadas brasileñas.

Fuente: Tribuna del Yaqui