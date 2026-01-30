Barcelona vs Elche EN VIVO; canales y horarios para VER la jornada 22 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Tras haber conseguido con éxito su clasificación a los octavos de final de la Champions League, el Barcelona tendrá varias semanas de descanso del certamen continental y concentrará sus esfuerzos en permanecer como el líder de LaLiga. Para ello, los dirigidos por Hansi Flick visitarán al Elche CF en las acciones correspondientes a la jornada 22 del circuito doméstico.

Al momento, el Barça sigue aferrado a la primera posición de la tabla, aunque por el mínimo margen ante su más cercano perseguidor; el conjunto catalán tiene 17 compromisos ganados, además de un empate y solo tres derrotas luego de las 21 jornadas disputadas. Con estos números, el equipo 'blaugrana' acumula un total de 52 unidades, lo que lo posiciona solo un punto por delante del Real Madrid.

Luego de haber perdido el liderato de manera momentánea, el Barcelona enfrentó al Real Oviedo en la jornada anterior y, con una contundente actuación ofensiva, se llevaron los tres puntos y recuperaron la cima del certamen doméstico. Tras haberse complicado en la primera parte del compromiso, Dani Olmo inauguró el marcador en el 52' y solo cinco minutos después, Raphinha ampliaba la ventaja; el gol final fue de Lamine Yamal con una media tijera.

Por su parte, el Elche CF no atraviesa su mejor momento deportivo, ya que solo ha conseguido un laurel en sus últimos cinco encuentros; en total tiene solo cinco victorias, nueve empates y siete descalabros, lo que lo relega hasta el puesto 11 de la tabla. Su compromiso más reciente fue ante el Levante, equipo que se encuentra peleando por permanecer en la Primera División, y le alcanzó para llevarse el triunfo con marcador de tres tantos por dos.

Horarios del Barcelona vs. Elche CF

Estadio: Estadio Manuel Martínez Valero, Elche, España

Fecha: Sábado, 31 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

El duelo más reciente entre estas dos escuadras fue el 2 de noviembre del 2025, cuando el Barcelona, a pesar de no haber estado en su mejor momento deportivo, se terminó llevando el triunfo. Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford fueron los artífices de las anotaciones con las que el cuadro catalán logró trepar a la segunda posición del certamen.

