Chivas del Guadalajara vs Atlético San Luis; dónde ver EN VIVO al Superlíder del Clausura 2026

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Luego de haber frenado sus actividades por un par de semanas, el Clausura 2026 reanudará las acciones en las canchas mexicanas y con ello las Chivas del Guadalajara buscarán permanecer en el liderato de la tabla. Al momento, el 'Rebaño Sagrado' marcha con un paso perfecto en el certamen doméstico y, para su siguiente compromiso, se medirán contra el Atlético San Luis.

Si bien el Guadalajara no es el único equipo que no ha sido derrotado en el Clausura 2026, se erige como el superlíder, ya que acumula tres victorias en el mismo número de jornadas, superando por un par de unidades a los Diablos del Toluca. En cambio, el Atlético San Luis queda en el octavo peldaño de la clasificación al registrar el mismo número de victorias, empates y derrotas.

El compromiso más reciente para los dirigidos por Gabriel Milito fue ante su afición, cuando recibieron a los Gallos Blancos del Querétaro, a quienes terminaron venciendo, aunque con apuros en los minutos finales. Armando 'Hormiga' González inauguró el marcador poco después de la media hora de juego y Roberto Alvarado aumentó la ventaja al minuto 61; casi por cumplir el tiempo reglamentario, Mateo Coronel acercó a los visitantes, aunque no pudieron completar la remontada.

#Deportes | ¿Extraña a Chivas? Alexis Vega asegura que no quería salir del Guadalajara: "Son decisiones que duelen"uD83DuDC10?https://t.co/9FAAHAGFMo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

Por su parte, el Atlético San Luis estuvo de visita en tierras fronterizas para medirse contra Xolos de Tijuana, contra quienes estuvieron cerca de ser derrotados, pero con una anotación en el tiempo de compensación, empataron el encuentro. Adonis Preciado puso al frente al conjunto bajacaliforniano en 18 minutos y no fue hasta el 90+4' que Fidel Barajas puso el empate a una diana por bando.

Horarios del Chivas de Guadalajara vs. Atlético San Luis

Estadio: Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Fecha: Sábado, 31 de enero

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/TUDN/VIX Premium

¡Tendremos casa llena en San Luis Potosí! uD83CuDFDF?uD83CuDF89



Un enorme reconocimiento a la afición que hará del estadio una auténtica fiesta este sábado. uD83EuDD29#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/0z9ktrtRo5 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 30, 2026

La última ocasión en la que estos dos clubes se vieron las caras fue durante la jornada 3 del Apertura 2025, cuando las Chivas estaban buscando establecer el estilo de juego que los mantiene ahora en la primera posición de la tabla. También, en ese encuentro, la 'Hormiga' González marcó un doblete, lo que fue el inicio del camino que lo llevó a ganar el título de goleo en dicho certamen.

#Deportes | Campeonato de Goleo del Apertura 2025: Paulinho, Joao Pedro y 'Hormiga' González se comparten el título ?uD83DuDE4Chttps://t.co/TQivKNiVuV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

