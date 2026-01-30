Clausura 2026: Atacante argentino sale de Pumas y llega al Mazatlán FC por el resto del torneo

Ciudad de México.- Luego de tres jornadas disputadas del Clausura 2026, los Pumas siguen puliendo su plantilla y, a menos de 24 horas de haber anunciado el fichaje de Uriel Antuna, se oficializó la salida de uno de sus atacantes extranjeros. De acuerdo a la información cercana al equipo, Leo Suárez saldrá del conjunto universitario para unirse al Mazatlán FC por el resto del torneo.

El extremo derecho de 29 años arribó a los Pumas en febrero del 2025 en compra definitiva y desde entonces, tiene un total de 31 compromisos, con cinco goles anotados y seis asistencias en poco menos de mil 900 minutos. Si bien sus estadísticas son superiores a las del promedio, no fue incluido en los planes deportivos de Efraín Juárez y su cuerpo técnico, por lo que no fue convocado a las primeras tres jornadas.

Aun con eso, el jugador había permanecido con el cuadro universitario para intentar ganarse su espacio, pero con la negativa por parte de Juárez, pidió su salida con la intención de acumular más minutos y no quedarse estancado en la banca. De acuerdo con información de César Luis Merlo, su próximo destino será el Mazatlán FC, al cual se unirá en las próximas horas.

uD83DuDEA8Leo Suárez deja Pumas y jugará en Mazatlán.

uD83EuDD1D @Brian_BA9 https://t.co/BRgs56plED — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 30, 2026

El acuerdo que lo liga con el conjunto sinaloense es solo por el resto del torneo, por lo que al finalizar el Clausura 2026, regresará a la plantilla de los Pumas. Cabe recordar que el actual certamen de la Liga MX es el último que disputará el Mazatlán FC, pues, a partir del Apertura 2026, su espacio se le dará al Atlante.

El canterano de Boca Juniors arribó al balompié mexicano desde el 2022, cuando fue comprado por Águilas del América, y antes de arribar al cuadro universitario tuvo un corto periodo por el Santos Laguna. Suárez se ha perdido una gran cantidad de compromisos en los últimos años, debido a una rotura de ligamento cruzado anterior.

¡A Mazatlán!



Leo Suárez se va cedido a Mazatlán en calidad de préstamo durante estos seis meses.



?? con @CLMerlo #Pumas pic.twitter.com/aW3iDmBf8j — Análisis Puma (@AnalisisPuma) January 30, 2026

Al momento, los Pumas marchan en la sexta posición de la tabla, luego de haber conseguido un triunfo y un par de empates luego de los tres compromisos disputados. Para la cuarta jornada del Clausura 2026, los dirigidos por Efraín Juárez recibirán al Santos Laguna mientras intentan preservar su invicto.

Fuente: Tribuna del Yaqui