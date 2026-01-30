Diego Lopes listo para ir por la gloria de la UFC en la casa del histórico Alexander Volkanovski

Sídney, Australia.- Este sábado 31 de enero se pondrá en marcha una de las revanchas más esperadas de los últimos años en la UFC; se trata del combate entre el histórico Alexander Volkanovski y el brasileño-mexicano Diego Lopes, por la corona pluma.

El duelo será en Sídney, Australia, la casa del campeón, por lo que significará un gran reto para el radicado en Puebla salir esa noche con el título. Este viernes ambos se vieron la cara por última vez, al superar sin problema el peso y prepararse para su segundo capítulo en la jaula.

Ambos ya se enfrentaron en abril de 2025, cuando el título estaba vacante, en un duelo donde el australiano ganó y se puso nuevamente en la élite, luego de haber sufrido dos descalabros por nocaut al hilo, primero ante Islam Makhachev, posteriormente ante Ilia Topuria.

?? Alex Volkanovski: (144.5 lbs)

?? Diego Lopes: (145 lbs)



The #UFC325 Main Event is official. Volk and Lopes were the first two fighters to weigh in pic.twitter.com/UAQMlQtBCB — SleeperKO (@SleeperKO) January 30, 2026

La primera pelea entre estas dos estrellas de las Artes Marciales Mixtas fue muy pareja y llena de emociones; tanto el campeón como el retador visitaron la lona, pero al final fue la experiencia la que salió a relucir e hizo que 'Volka' volviera al camino de la victoria en la UFC.

Ahora, para Volkanovski, la cita tiene un valor especial, ya que defiende por primera vez su segundo reinado y lo hace ante su gente, en un escenario que refuerza su condición como uno de los mejores de su peso en toda la historia. Mientras que Diego Lopes representa un camino distinto a la cima. Brasileño pero de corazón mexicano, se ganó su oportunidad tras noquear al peligroso Jean Silva en septiembre pasado. La victoria representaría al carioca ser la cara estelar del próximo evento que tendrá la UFC en Guadalajara.

Volk is undeniably a level above Diego Lopes but there's always a chance for this uD83DuDE2D https://t.co/iLBUNqoSPF pic.twitter.com/EMpXdgAhSB — Home of Fight (@Home_of_Fight) January 30, 2026

La pelea coestelar también pinta para ser anecdótica, ya que subirán al octágono dos de los nombres más rentables y solicitados de peso ligero, Dan Hooker y Benoît Saint Denis. Por otra parte, igualmente en el cartel estelar verán actividad a Rafael Fiziev y Mauricio Ruffy en otro cruce explosivo de los ligeros.

Cartelera

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis

Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy

Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira

Quillan Salkilld vs. Rongzhu

Cabe destacar que a partir del año todos los eventos de UFC se podrán ver a través de la plataforma Paramount+, con la suscripción regular. El UFC 325 está programado para comenzar la cartelera principal a las 19:00 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui