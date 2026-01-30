El cajemense Carlos Castro supera la báscula y está listo para darle a México otro título del mundo

New York, Estados Unidos.- No hay plazo que no se cumpla ni fecha a la que no se llegue; este sábado 31 de enero, México podría tener un nuevo campeón mundial, de la mano de Carlos Castro, que se medirá ante Bruce Carrington en el Madison Square Garden, New York.

El sonorense chocará frente al invicto estadounidense por la corona mundial peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y forma parte de la primera gran velada de boxeo, que encabezarán el exmonarca indiscutido Teófimo López y uno de los mejores libra por libra del mundo, Shakur Stevenson.

Este viernes 30 de enero, tanto Carlos Castro como 'Shu Shu' no tuvieron problemas en superar la primera prueba, que es la báscula. El de la colonia Plano Oriente marcó 125.2 libras, mientras que su rival paró la romana en 125.6 libras, en un combate pactado en las 126 libras.

Bruce “Shu Shu” Carrington and Carlos Castro are locked in and ready.



Both fighters made weight ahead of their clash for the WBC Featherweight World Championship. uD83CuDFC6uD83EuDD4A



uD83DuDCF8 Credits: Matchroom Boxing pic.twitter.com/VD0Q5bhuUH — World Boxing Council (@WBCBoxing) January 30, 2026

Durante la ceremonia de pesaje, ambos pugilistas se mostraron confiados y durante el cara a cara no se guardaron nada, protagonizando una intensa guerra de declaraciones. En entrevista previa a la pelea, el mexicano dijo sentirse listo para aprovechar esta gran oportunidad y que la mentalidad será la llave de la victoria.

En el caso de Bruce Carrington, llega como favorito en las apuestas, debido a que no conoce la derrota como profesional y en su más reciente compromiso se impuso contra Mateus Heita por el cinto interino del CMB. Mientras que el de Ciudad Obregón supera a su rival en experiencia y mejor nivel de oposición, ya que ha intercambiado metralla ante excampeones mundiales como Luis 'Pantera' Nery, Brandon 'Rompe Corazones' Figueroa y Stephen Fulton.

La pelea significa una gran oportunidad para Carlos Castro de entrar a los libros de historia y darle al municipio de Cajeme su tercer campeón mundial, uniéndose a Julio César Chávez y Orlando 'Siri' Salido. Además, sería el noveno monarca mundial que tendría México en este 2026.

Shu Shu Carrington and Carlos Castro got into it uD83DuDE24



uD83CuDF9F? Buy RING 6 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#RING6 | Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson | Jan 31 | Exclusively on DAZN | @RingMagazine ?? pic.twitter.com/rJcei0l498 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 29, 2026

Cabe destacar que la pelea entre Carlos Castro y Bruce Carrington será transmitida a nivel internacional por la cadena de DAZN. La función estelar del evento está presupuestada para iniciar a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), por lo que el cajemense estaría subiendo alrededor de las 20:00 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui