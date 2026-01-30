Es oficial: México confirma a cuatro ligamayoristas para el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- México va en serio para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, sumando pieza tras pieza de calidad para integrar su roster y este viernes confirmó a cuatro jugadores con calidad de MLB, quienes se integrarán al equipo que de nueva cuenta estará bajo la mano de Benjamín Gil.

Este viernes 30 de enero de 2026, la Comisión de Selecciones Nacionales anunció oficialmente que los cuatro miembros más recientes del equipo son los jugadores de cuadro Jonathan Aranda y el infielder Joey Ortiz, el lanzador derecho Taijuan Walker y el jardinero Alek Thomas.

Mexico has announced 4 more players for the World Baseball Classic



Instead of me telling you who, go watch the video to found out. I don't want to spoil this beautiful piece of cinema.



January 30, 2026

Si bien ya se había anunciado que al menos tres de ellos estarían en el roster final, fue hasta este viernes cuando se hizo a través de un video en las redes oficiales del equipo mexicano. En él aparecen Aranda, primera base de los Tampa Bay Rays, y Taijuan Walker, lanzador de los Philadelphia Phillies, quienes ya habían expresado previamente su intención de repetir con México tras haber participado en la edición de 2023.

Aranda repetirá con la escuadra tricolor

En esa edición de 2023, Thomas anotó seis carreras en seis juegos, y Walker ponchó a ocho bateadores en cuatro entradas en blanco en una victoria sobre Gran Bretaña. Por su parte, Aranda se fue de 6-1 en ese Clásico, donde México se quedó a nada de llegar a la gran final.

Un brazo de poder



Confirmamos a Taijuan Walker para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Confirmamos a Taijuan Walker para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Su brazo y trayectoria se suman a la misión de defender los colores nacionales.

El tijuanense viene de su mejor campaña en MLB, donde fue convocado al Juego de Estrellas por primera vez tras batear para .316 con un OPS de .882 con los Rays. Sin embargo, una fractura en la muñeca izquierda lo dejó fuera de acción durante la mayor parte de los dos últimos meses de la campaña.

Ese mismo 2025, Ortiz conectó siete jonrones con los Milwaukee Brewers y además registró un impresionante total de 13 outs por encima del promedio como campocorto. Thomas sumó nueve cuadrangulares y un OPS de .659 en 143 compromisos por los D-backs. Walker, de 33 años, dejó efectividad de 4.08 en 123.2 innings lanzados por los Filis en el 2025. Participó en 34 compromisos, 21 de ellos como abridor.

Solidez para el cuadro



Confirmamos a Joey Ortíz para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Confirmamos a Joey Ortíz para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Listo para competir al más alto nivel.

Ellos cuatro se unen a otros cinco jugadores de Grandes Ligas que ya han sido confirmados para la selección de México: el receptor Alejandro Kirk; los jardineros Randy Arozarena y Jarren Durán; y los jugadores de cuadro y hermanos Ramón Urías y Luis Urías.

Fuente: Tribuna del Yaqui