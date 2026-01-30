Estrella de las Grandes Ligas confirma su presencia en el Clásico Mundial de Beisbol con Dominicana

Texas, Estados Unidos.- Los equipos que participarán en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 siguen anunciando el grupo de peloteros con el que buscarán levantar la máxima corona. Una de las selecciones que está sorprendiendo por el gran número de figuras que tendrá es República Dominicana.

Este viernes 30 de enero, la página de la MLB dio a conocer que los caribeños convocaron a una de las estrellas más importantes del diamante, el jardinero Julio Rodríguez, quien se integra ahora a la lista que comandan Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., entre otros.

Además del estelar de los Seattle Mariners, otro de los nombres que fueron seleccionados es el jardinero Amed Rosario y los relevistas Carlos Estévez y Gregory Soto. A diferencia de los dos últimos, Julio ya sabe lo que es portar los colores de Dominicana en el gran evento.

The J-Rod Show will be on display at the #WorldBaseballClassic!



Julio Rodríguez is suiting up for Team Dominican Republic! uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/nL6wkBfiPQ — MLB (@MLB) January 30, 2026

En esa ocasión, 'J-Rod' se fue de 18-5 con un doble, tres carreras impulsadas y nueve ponches, en una de las ediciones de mayor olvido por parte de la afición, ya que dicho país no logró avanzar más allá de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2023.

Ahora, con sed de revancha, Rodríguez viene de su segunda temporada 30-30 en su carrera; al conectar 32 jonrones y 30 bases robadas, además terminó sexto en la votación para Jugador Más Valioso de la Liga Americana el año pasado. Por otra parte, ha sido convocado al Juego de Estrellas en tres de sus primeras cuatro campañas.

Por otra parte, Rosario, quien entra en su décima temporada en el Big Show, renovó con los New York Yankees en diciembre después de batear para .303 en un paso de 16 compromisos que tuvo. Mientras que Estévez igualmente llegará encendido, al terminar con una efectividad de 2.45 en 66 entradas en el 2025, siendo el mandamás en las Mayores con 42 salvamentos.

También el relevista consiguió su segunda selección al Juego de Estrellas de la MLB. El zurdo Soto, por su parte, ha sido convocado a dos Clásicos de Media Temporada y dejó una efectividad de 4.18 en 60.1 entradas con dos diferentes escuadras de la MLB.

Julio Rodríguez ha manifestado su intención de jugar con el equipo dominicano en el World Baseball Classic 2026. uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/6ot7Ovaeh6 — MLB Español (@mlbespanol) January 30, 2026

Cabe destacar que República Dominicana comenzará su actividad del torneo internacional, en el Grupo D, teniendo su juego de estreno el 6 de marzo frente a Nicaragua en el loanDepot park de Miami, donde parten como principales favoritos del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui