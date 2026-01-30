Fórmula 1 finaliza la pretemporada en Barcelona con Mercedes y Ferrari liderando la parrilla

Ciudad de México.- La Fórmula 1 regresó a las pistas con cinco intensos días de actividad como parte de las primeras sesiones de pretemporada 2026 en el Circuito de Barcelona-Catalunya y, aunque dicho ejercicio se manejó con mucho hermetismo, hubo dos escuderías que se posicionaron con el mejor rendimiento. Tanto Mercedes como Ferrari serían las que habrían aprovechado más las pruebas y encararían los siguientes entrenamientos como favoritas.

Mercedes fue el equipo que mayor actividad tuvo en el complejo de Montmeló, España, ya que acumularon un total de 502 giros entre Kimi Antonelli y George Russell, lo que se traduce a un equivalente a 11 Grandes Premios. Russell fue quien lideró gran parte de las jornadas y el mejor tiempo que pudo marcar fue un 1:16,445, aunque se desconoce el set up y la carga de combustible que se utilizó.

Barcelona Shakedown ?



A huge shift by the team trackside and back in Brackley and Brixworth uD83DuDCAA pic.twitter.com/jY5nXqcoKK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 30, 2026

Por su parte, Ferrari acumuló un total de 474 vueltas y lo que comenzó con un programa de trabajo interrumpido por las fuertes lluvias, terminó por convertirse en algo alentador para todos los seguidores 'tifosis'. Lewis Hamilton fue quien pudo marcar el tiempo más rápido de la semana, ya que frenó el cronómetro en 1:16,348, dos décimas más rápido que Russell; las expectativas para los de Maranello crecieron cuando Charles Leclerc también rodó en tiempos similares a los de su compañero.

Just going for a few laps in the SF-26 uD83DuDE0F pic.twitter.com/gvXV5w9buZ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 30, 2026

McLaren no tuvo la participación esperada, pues solo pudieron acumular poco más de 200 giros, debido a que enfrentaron problemas serios con el sistema de combustible, lo que condicionó la actividad en pista de Oscar Piastri. Aun así, los de Woking insistieron en que la información colectada fue lo suficiente para haber verificado el funcionamiento del MCL40.

Red Bull fue otra escudería que vio afectado su plan de trabajo y se corría el riesgo de que no volvieran a participar luego del fuerte accidente que protagonizó Isack Hadjar y en el que la parte trasera del RB22 quedó destrozada. Debido a este percance, la actividad de Max Verstappen se vio limitada a solo 118 vueltas, todas ellas durante el último día de pruebas.

#Deportes | Fórmula 1: Red Bull podría perderse el resto de la pretemporada en Barcelona por fuerte accidenteuD83CuDFCE?uD83DuDCA8https://t.co/0dg6bNgqQT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

Cadillac da esperanza

Si bien los resultados de esta prueba se deben manejar con cautela, Cadillac dejó buenas impresiones a pesar de haber lidiado con varias fallas durante el ejercicio. Entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas solo acumularon 110 vueltas, aunque la intención de la escudería debutante fue probar la fiabilidad de los componentes, lo cual se cumplió con éxito.

#Deportes | ¿Alarmas en Cadillac? Sergio Pérez advierte sobre los problemas del monoplaza durante la pretemporada uD83CuDFCE???https://t.co/sy66VzCNhs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui