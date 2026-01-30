Ganador de tres Series Mundiales de la MLB lanzará la primera bola en el Juego Inaugural de la Serie del Caribe

Guadalajara, Jalisco.- A través de sus redes sociales, este viernes 30 de enero, los Charros de Jalisco dieron a conocer que el exlanzador de las Grandes Ligas, Sergio Romo, será el encargado de lanzar la primera bola en el Juego 2 (Juego Inaugural) de la Serie del Caribe.

El famoso 'Mechón', que representó a la selección mexicana en eventos internacionales, como el Clásico Mundial de Beisbol, subirá a la lomita este domingo 1 de febrero, previo al choque estelar entre México Rojo y el combinado de República Dominicana en el Estadio Panamericano.

Cabe destacar que Sergio Romo, además de tener un paso triunfal en Grandes Ligas, donde ganó Series Mundiales, igualmente portó los colores de los Charros de Jalisco en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), por lo que es un viejo conocido de toda la afición tapatía.

#SDC | INVITADO DE LUJO



Sergio Romo, ganador de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco y ex jugador de Charros de Jalisco será quien lance la primera bola en la jornada uno. pic.twitter.com/WPeeCA0yRs — Strikeout (@Rev_Strikeout) January 31, 2026

Igualmente, la exfigura estelar de los San Francisco Giants pisó la Serie del Caribe, cuando reforzó a los Águilas de Mexicali en la edición del 2017, cuando se disputó en la casa de los Tomateros, Culiacán. En esa ocasión, el 'Mechón' fue el taponero oficial del conjunto azteca.

La presencia de Sergio Romo generará una gran expectativa en el Estadio Panamericano de Jalisco, pues se trata del único pelotero mexicano que ha ganado tres Series Mundiales en las Grandes Ligas y en las tres fue campeón lanzando seis compromisos, con tres salvamentos, sin tolerar carrera.

Siguen los preparativos

Por otra parte, este mismo viernes, los dos equipos mexicanos que participarán en la Serie del Caribe, Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, tuvieron su tercera sesión de entrenamiento. En el caso de México Rojo, ya cuenta con equipo completo, al ya tener la presencia de Eric Filia, Matt Foster, Luis Fernando Miranda, Billy Hamilton y Santiago Chávez.

LOS CHARROS DE MÉXICO YA ESTÁN COMPLETOSuD83EuDD20uD83CuDFC6

Con la llegada de Eric Filia, Matt Foster, Luis Fernando Miranda, Billy Hamilton y Santiago Chávez, #MéxicoRojouD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34 está listo para el arranque de la SDC Jalisco 2026. pic.twitter.com/AhqluDPKKe — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) January 31, 2026

Mismo caso que México Verde, que en este entrenamiento contó con el cañonero Joey Meneses y el estelar en la rotación abridora, Manny Barreda, dos de las figuras, que todavía no reportaban a la ciudad tapatía para abrir concentración y prepararse para el evento más importante de la zona: la Serie del Caribe.

Fuente: Tribuna del Yaqui