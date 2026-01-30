Germán Berterame es presentado como refuerzo del Inter de Miami; compartirá vestidor con Lionel Messi

Ciudad de México.- Tras varias semanas de rumores y negociaciones, Germán Berterame fue presentado como el nuevo refuerzo del Inter de Miami, al cual se integrará de manera inmediata para comenzar la preparación de la temporada en la MLS. El delantero nacionalizado mexicano compartirá vestidor con Lionel Messi, lo que podría ser de gran valía cuando está luchando por ganarse un cupo con el 'Tricolor' para la Copa del Mundo 2026.

Berterame, que militaba con Rayados de Monterrey en la Liga MX, había sido buscado por la directiva de 'Las Garzas' desde hace un par de semanas, pero al haber estado concentrado con la Selección Mexicana, las negociaciones quedaron trabadas por varios días. En los amistosos con el combinado mexicano, Germán tuvo amplia participación y fue el artífice del gol con el que se consiguió la agónica victoria sobre Bolivia.

Con el Monterrey, el atacante alcanzó a disputar un total de nueve torneos, en los que dejó estadísticas que lo colocan como uno de los delanteros más efectivos en los últimos años dentro del balompié nacional. Berterame alcanzó a disputar 239 partidos, con un total de 68 goles entre la Liga MX, Leagues Cup, Concachampions y también en el Mundial de Clubes.

Así fue recibido por el Inter de Miami

El anuncio se realizó en conjunto con Rayados, pues mientras en las redes sociales del conjunto regiomontano se anunciaba su baja, el Inter de Miami le dio la bienvenida con un comunicado. El delantero de 27 años arribó de manera definitiva al conjunto de la Florida y su contrato inicial lo mantendrá ligado a la MLS al menos hasta la temporada 2028-2029, con una cláusula de extensión por un año más.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ? Welcome to Miami!



Details: https://t.co/CBJatdte0z pic.twitter.com/IlIoaBuAbc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

Así mismo, se destacó que Berterame ocupará la posición de jugador franquicia (también conocido como jugador designado), es decir, que puede recibir un alto salario sin afectar el límite salarial anual del equipo. Germán se unirá al Inter de Miami una vez finalice su gira por Sudamérica, la cual funge como un periodo de preparación. La temporada 2026 de la MLS iniciará el 21 de febrero y el Inter de Miami comenzará con su participación ante el LAFC.

Fuente: Tribuna del Yaqui