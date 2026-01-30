La Serie del Caribe Guadalajara 2026 contará con grandes estrellas del 'Rey de los Deportes'

Guadalajara, Jalisco.- El próximo domingo 1 de febrero, Guadalajara estará de fiesta, pues será la sede de la Serie del Caribe 2026, donde, además de las grandes estrellas de los dos equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), también el resto de los participantes tiene grandes figuras a seguir.
Bicampeones
Uno de los equipos que contará con un auténtico trabuco son los Leones del Escogido, cuya principal base se centra en los jardineros Junior Lake, Sócrates Brito y el campocorto Erik González, quienes fueron considerados los elementos más importantes en el reciente bicampeonato de la Liga Dominicana.
Por otra parte, los patrulleros Franchy Cordero, Elier Hernández, Jimmy Paredes y el infielder Jonathan Guzmán, igualmente figuran como los rostros a seguir a la ofensiva, ya que se trata de peloteros que cuentan con recorrido en las mejores ligas de Estados Unidos.
Estrella de la MLB
Mientras que por los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, quien sin duda alguna, se roba los reflectores a nivel internacional es el receptor y exestrella de los Boston Red Sox, Christian Vázquez. El cañonero cuenta con experiencia en la MLB e igualmente ha defendido los colores de la Isla en repetidas ocasiones.
Por los Federales de Chiriquí, de Panamá, una de las máximas figuras es Christian Bethancourt, quien cuenta con recorrido en las Grandes Ligas y es además uno de los jugadores que cuenta con más Series del Caribe disputadas. Mientras que otros de los peloteros a seguir son el lanzador Paolo Espino y los infielders Johan Camargo y Rubén Tejada, que al igual que los otros nombres, también han jugado en el mejor diamante del mundo.
A su vez, por Charros, quienes son los actuales monarcas del beisbol invernal de México, Julián Ornelas y Manny Bañuelos parten como los hombres a seguir, debido a que ambos fueron importantes en el reciente bicampeonato. Por su parte, Tomateros apostará su calidad en Joey Meneses y Manny Barreda; ambos tienen recorrido de años en Grandes Ligas y son de las estrellas con las que cuenta Lorenzo Bundy para el importante torneo de la zona.
