A menos de una semana del límite de traspasos en la NBA, los ojos de todos están en Giannis y los Bucks

Nueva York, Estados Unidos.- La campaña pasada, justo unas horas antes de la fecha límite de traspasos de la NBA, un jugador estrella reaccionó al espectacular traspaso que envió a Luka Doncic a Los Angeles Lakers y a Anthony Davis a los Dallas Mavericks diciendo lo siguiente: "Es un negocio. Tienes que entender esto. Nadie está a salvo. Nadie está a salvo".

El jugador que dijo esas palabras: Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Ahora, a menos de una semana de la fecha límite de esta temporada, es el mismo Antetokounmpo quien está en el epicentro del universo de traspasos de la NBA esta vez.

Giannis Antetokounmpo is "ready for a new home" at the Feb. 5 trade deadline or in the offseason, per @ShamsCharania pic.twitter.com/vK5PowQNPv — Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2026

Especulaciones sobre su futuro, ¿lo traspasarán o no? Continuará hasta que lo trasladen o hasta que llegue la fecha límite el jueves por la tarde. Y si no le mueven ahora, los rumores casi con toda seguridad se reanudarán en junio, alrededor del draft y el inicio de la agencia libre.

Y hasta el momento, a pocos días de esa fecha, solo ha surgido un traspaso destacable esta temporada: Atlanta trasladó a Trae Young a Washington a principios de este mes. Ha habido una media de 13 traspasos alrededor de la fecha límite de traspasos cada año durante la última década, así que desde luego parece que los equipos están esperando a ver cómo cae el dominó Antetokounmpo, si es que ocurre, antes de decidir qué quieren hacer.

Los Warriors son uno de los que muestran interés en él

Todo empieza con Antetokounmpo, y no hace falta mucho para que rumores se descontrolen. Esta semana se publicó una foto, probablemente de hace una década en Facebook, supuestamente en la página de la madre de Antetokounmpo. Es de tres personas, incluido el jugador de los Bucks, de pie en el lado de la cancha que los Miami Heat consideran su hogar.

Quizá no significaba nada. Quizá significaba todo. Eso sí que hizo que mucha gente hablara. Así es la vida en la NBA en la fecha límite de traspasos, y nadie sabe cómo afrontar esta locura en esta época del año. Sólo queda esperar a que se den las cosas.

El griego es la carta más codiciada en estas fechas

"No sé la respuesta", dijo el entrenador de los Bucks, Doc Rivers, el jueves cuando le preguntaron cómo manejar el ruido. "Nunca he sabido esa respuesta. Cada año es algo diferente. Ahora es mucho más difícil. Lo he dicho muchas veces. Cuando jugábamos... tenías que ir a comprar el periódico para leerlo. ¿Por qué pensar en algo que no ha pasado y probablemente no pasará?", preguntó Rivers, cuestionado sobre si está obsesionado con la idea de perder a Antetokounmpo.

Esto es seguro: los 30 equipos de la NBA han tomado decisiones en los últimos días y seguirán haciéndolo durante los próximos días, todo para ver cómo está el mercado y cómo cada uno puede mejorar sus posibilidades de ganar ahora o de competir en un par de años.

Fuente: Tribuna del Yaqui