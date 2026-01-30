México, ante la gran oportunidad de acabar con su sequía de títulos en la Serie del Caribe

Ciudad de México.- Falta poco para que se cumpla una década de que México levantara por última ocasión el título de la Serie del Caribe, cuando los Venados de Mazatlán se coronaron campeones del clásico en la edición disputada en Santo Domingo, República Dominicana; una sequía que ya duele.

Aquel día, un 7 de febrero de 2016 y con el marcador igualado 4-4 en la parte baja de la novena entrada, Jorge 'Chato' Vázquez le conectó un cuadrangular por todo el jardín izquierdo al lanzador venezolano Renee Cortez para dejar en el terreno de juego a los Tigres de Aragua.

Venados fue el último campeón mexicano

Con ese triunfo, los rojos coronaron un gran torneo en el que finalizaron el round robin con récord perfecto de 5-0, para llegar a la final como líder. Esta fue la novena diadema para la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y la segunda para Venados en su historia, precisamente, con el manager Juan José Pacho en el timón.

Pero a partir de ahí comenzó la sequía. En la serie de 2017, los Águilas de Mexicali se quedaron con el subcampeonato frente a los Criollos de Caguas de Puerto Rico. Aquella edición se disputó en territorio mexicano, teniendo como sede a Culiacán, Sinaloa. Más adelante, México tuvo la sede en otro par de ocasiones: en 2018 en Guadalajara, Jalisco, y en 2021 en Mazatlán, Sinaloa. Allí, los ganadores fueron los Criollos de Caguas y las Águilas Cibaeñas de República Dominicana, respectivamente.

Tomateros le dan otra oportunidad a México

Y en 2025, cuando el clásico regresó a territorio mexicano, los Charros de Jalisco fueron los representantes de la LMP, quedándose también cerca de alcanzar la gloria, tras perder la final contra los Leones del Escogido de la República Dominicana, por marcador de 1-0.

Este año, la Liga Mexicana del Pacífico vuelve a albergar la justa caribeña, tras los problemas extradeportivos que tiene Venezuela, sede original de esta edición. Y México tendrá no solo una, sino dos oportunidades de levantar la corona, al presentar dos equipos con los Charros y los Tomateros de Culiacán. Así que, si no es ahora, ¿cuándo?

Gil y sus Charros buscarán hacer valer su localía

Fuente: Tribuna del Yaqui