¿Nueva 'joya' internacional? El Barcelona habría firmado a una promesa egipcia de 18 años

Ciudad de México.- El Barcelona se ha caracterizado en los últimos años por apostar de manera constante por talento juvenil con proyección internacional y, apenas unos días después de haber cedido a uno de sus canteranos más prometedores, el cuadro catalán estaría cerca de concretar la llegada de una nueva joya africana. Se trata de Hamza Abdelkarim, delantero egipcio de 18 años de edad, quien podría convertirse en nuevo futbolista blaugrana en las próximas horas.

Abdelkarim nació el 1 de enero de 2008 en Egipto y, pese a su corta edad, es considerado como uno de los prospectos más interesantes del futbol africano. El atacante pertenece al Al Ahly, uno de los clubes más importantes del continente, con el que logró debutar en la Premier League de Egipto en noviembre de 2025, dando sus primeros pasos en el futbol profesional.

Hamza Abdelkarim - Welcome to FC Barcelona | AFCON U17 Highlights



First impression: very good in the air, physically also very solid, able to hold off defenders, a dangerous presence in the box, but his passing ability and ball control need work. A target man for Barça Atlètic. pic.twitter.com/dplcVYn81v — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) January 22, 2026

Hasta el momento, Hamza registra nueve partidos oficiales entre competencia local y torneos internacionales, incluyendo participaciones en la CAF Champions League, la Copa y la Supercopa de Egipto. En total, ha sumado 361 minutos en cancha, aunque todavía no ha logrado reflejar su participación con goles o asistencias, algo que no ha mermado el interés que ha despertado en Europa.

El primer indicio de su llegada al conjunto catalán surgió a través de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, quien aseguró que las negociaciones entre ambas partes se encuentran muy avanzadas. De acuerdo con el reporte, el acuerdo se cerraría en calidad de préstamo por un año, con una opción de compra definitiva incluida en el contrato.

uD83DuDEA8uD83DuDD35uD83DuDD34 Hamza Abdelkarim to Barcelona, here we go! Deal agreed with Al Ahly for 18 year old Evyptian talent.



The striker will join on loan deal with buy option clause, initially part of Barça B squad.



Plan for Hamza to fly to Barcelona on Saturday for medical. ??uD83CuDDEAuD83CuDDEC pic.twitter.com/ZBdhOwAekV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026

Las versiones fueron reforzadas por Walid Salah, presidente del Al Ahly, quien confirmó que el futbolista está muy cerca de dejar la institución y dejó entrever que su destino sería el Barcelona. El directivo señaló que espera que Abdelkarim tenga un buen desempeño en España y pueda consolidarse a largo plazo dentro del club.

Se tiene previsto que el delantero egipcio viaje a España durante el fin de semana para presentarse en La Masía, donde realizará las pruebas físicas y médicas correspondientes antes de hacer oficial el acuerdo. En un inicio, Hamza se integraría a las fuerzas básicas del Barcelona, con la intención de comenzar su proceso de adaptación y, a mediano plazo, pelear por un lugar en el primer equipo.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDEC Hamza Abdelkarim vient de signer la prolongation de son contrat qui lui permettra de rejoindre le FC Barcelone ! uD83CuDF89uD83CuDF89 pic.twitter.com/J4n3d6C8BO — Onze Masr uD83CuDDEAuD83CuDDEC (@onzemasr) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui