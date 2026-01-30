¡Otro mexicano a Europa! Sonorense deja al Necaxa para jugar con el Serik Spor de Turquía

Ciudad de México.- En las próximas horas podría oficializarse la llegada de un nuevo futbolista mexicano al balompié europeo, en un movimiento que marcaría un paso importante en su carrera profesional. De acuerdo con información cercana al club Necaxa, el defensor Alán Montes dejará a los Rayos y a la Liga MX para continuar su trayectoria en Turquía, donde será registrado por el Serik Spor.

Montes, de 25 años, es originario de Hermosillo, Sonora, y es hermano de César Montes, quien también milita en el 'Viejo Continente', actualmente con el Lokomotiv Moscú en la Primera Categoría de Rusia. Alán inició su carrera profesional con los Cimarrones de Sonora en 2018, antes de ser fichado por el Necaxa, club con el que completó su proceso formativo y debutó en la Primera División del futbol mexicano.

Con los Rayos, el zaguero central disputó un total de 59 partidos oficiales, en los que acumuló cuatro goles y una asistencia, pese a su posición defensiva, además de superar los 4 mil 200 minutos de actividad en cancha. A lo largo de su carrera también tuvo un breve paso por el futbol español, aunque no logró disputar encuentros oficiales debido a problemas administrativos. Además, formó parte de las filiales de Rayados de Monterrey y estuvo cedido al Sporting Kansas City de la MLS.

Actualmente, Montes cuenta con contrato vigente con el conjunto hidrocálido hasta el 2027, de acuerdo con datos de Transfermarkt; sin embargo, la falta de continuidad en los últimos torneos, al no entrar en los planes del técnico Martín Varini, terminó por abrir la puerta a su salida anticipada del futbol mexicano.

Serik Spor, Besiktas'in transfer listesinde olan Cesar Montes'in kardesi Alan Montes'i Meksika ekibi Necaxa'dan kiralamak üzere.



— Ajansspor (@ajansspor) January 30, 2026

Distintos reportes señalan que la negociación entre Necaxa y el club otomano se encuentra prácticamente cerrada y que el defensor viajará a Turquía en los próximos días para concretar su firma. El acuerdo se daría inicialmente en calidad de préstamo por un año, con una opción de compra definitiva incluida.

En semanas recientes, equipos como Cruz Azul y Chivas mostraron interés en los servicios de Alán Montes, aunque las conversaciones no prosperaron. El Serik Spor, fundado en 1955, milita actualmente en la segunda división del futbol turco, donde el mexicano buscará consolidarse y dar un nuevo impulso a su carrera en el extranjero.





De acuerdo con información de Juan Manuel Figueroa,

Alan Montes, está muy cerca de probar suerte en Europa.



El defensor iría cedido desde Necaxa para jugar en la Segunda División de Turquía con el Serik Spor. — Jon Barbon ® (@jonbarbon) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui