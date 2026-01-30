Pumas vs Santos Laguna; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 4 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de más de una semana sin tener actividad oficial, el Clausura 2026 se reanudará con los compromisos, siendo el Pumas UNAM contra Santos Laguna uno de los que dé inicio a las acciones correspondientes a la jornada 4. Si bien el conjunto capitalino está en la parte media de la tabla, ambos clubes llegan prácticamente obligados a conseguir el triunfo, pues han mostrado un desempeño irregular en sus primeros encuentros.

Al momento, los universitarios se encuentran en la sexta posición, tras haber conseguido una victoria y un par de empates en las tres jornadas disputadas hasta ahora; con las cinco unidades reunidas, queda empatado con Xolos de Tijuana, aunque la diferencia de goles le permite una mejor posición. Por su parte, el conjunto lagunero está en el peldaño 17 con solo un punto acumulado, lo que les permite estar por encima del Mazatlán FC.

En la jornada anterior, el equipo universitario recibía al León FC, partido que se les fue complicando conforme corrían los minutos, y Keylor Navas se terminó convirtiendo en la figura de la jornada, luego de tener varias intervenciones y evitar una goleada para los de la UNAM. En apenas nueve minutos, los Pumas se vieron abajo en el marcador con un tanto de Didier Cambindo y el empate no llegó hasta el 75', con la primera anotación de Juninho Vieira en la Liga MX.

#Deportes | ¿Se va de la Liga MX? Pumas UNAM confirma que no hay negociaciones para renovar a Keylor Navas ??https://t.co/kPKWyUgzVS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 24, 2026

En su compromiso anterior, el Santos recibió a los Bravos de Juárez y, cuando parecía que habrían podido conseguir el primer triunfo del certamen, se les terminó escapando en los minutos finales. Los locales se adelantaron antes de la media hora de juego y, cuando los Bravos pudieron empatar, les bastaron solo tres minutos para que Fran Villalba los volviera a enviar al frente en el marcador; el tanto del empate llegó en el 73', cortesía de José Luis Rodríguez.

Horarios del Pumas UNAM vs Santos Laguna

Estadio: Ciudad Universitaria, Ciudad de México

Fecha: Viernes, 30 de enero

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN

Si bien falta la confirmación oficial por parte del club, en este compromiso se pudiera tener el debut de Uriel Antuna con los colores de los Pumas; el atacante no entró en los planes deportivos de los Tigres UANL, por lo que se le buscó acomodo en el cuadro universitario. Tras varios días con fuertes rumores, Antuna fue presentado de manera oficial como jugador del conjunto auriazul y ya fue dado de alta por el equipo.

¡Uriel Antuna ya es auriazul! uD83DuDC99uD83DuDC9B



Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos uD83EuDEC2#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/rvaS5KxZCc — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaquij