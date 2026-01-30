Real Madrid y el PSG toman protagonismo; así se jugarán los playoffs de la Champions League

Ciudad de México.- Durante las primeras horas del viernes 30 de enero, la UEFA llevó a cabo el sorteo en el que se definieron los duelos correspondientes a los playoffs de la Champions League. En esta instancia, equipos protagonistas como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, vigente campeón del certamen, conocieron a sus rivales en la lucha por avanzar a los octavos de final.

Cabe recordar que, de acuerdo con el sistema de competencia, ocho equipos lograron la clasificación directa a la fase eliminatoria. El Arsenal culminó la fase única de manera invicta, seguido por Bayern Múnich, Liverpool y Tottenham, que completaron el top cuatro. En la quinta posición apareció el Barcelona, tras imponerse en la última jornada, mientras que Chelsea, Sporting CP y Manchester City cerraron la lista de clasificados.

Equipos clasificados a los playoffs

Bajo el nuevo formato de la Liga de Campeones de la UEFA, ocho clubes aseguraron su lugar como locales en los partidos de ida de los playoffs: Real Madrid, Inter de Milán, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen.

Por su parte, los equipos que obtuvieron su boleto como visitantes fueron Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, AS Mónaco, FK Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica, este último tras conseguir una agónica victoria frente al Real Madrid.

Cruces de los playoffs de la Champions League

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund vs Atalanta

Qarabag vs Newcastle United

Mónaco vs Paris Saint-Germain

Bodo/Glimt vs Inter de Milán

Benfica vs Real Madrid

Club Brujas vs Atlético de Madrid

Galatasaray vs Juventus

Las eliminatorias se disputarán a ida y vuelta. Los encuentros de ida se jugarán el martes 17 de febrero, con la mayoría de los partidos programados a las 13:00 horas (horario CDMX), mientras que los duelos de vuelta se celebrarán el martes 24 del mismo mes, bajo el mismo horario.

Una vez definidos los equipos que superen la ronda de repechaje, la UEFA realizará un nuevo sorteo para establecer los cruces correspondientes a los octavos de final.

