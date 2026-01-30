Royal Rumble 2026: Estos son los luchadores mexicanos que han conquistado la 'Batalla Real' de la WWE

Ciudad de México.- A lo largo de la historia de la WWE, el Royal Rumble se ha consolidado como uno de los combates más importantes y emblemáticos de la lucha libre profesional, ya que su ganador obtiene una oportunidad titular en WrestleMania. Aunque la empresa estadounidense ha contado con una fuerte presencia de talento latino, solo dos luchadores de origen mexicano han logrado conquistar este histórico combate.

El primero en lograr esta hazaña fue Rey Mysterio, luchador que, pese a haber nacido en Estados Unidos, se identifica plenamente como mexicano y se ha consolidado como uno de los máximos representantes del pancracio a nivel internacional. El enmascarado escribió su nombre con letras doradas al imponerse en la edición del Royal Rumble 2006, donde además estableció un récord histórico al permanecer 1 hora, 2 minutos y 12 segundos dentro del cuadrilátero, marca que se mantiene vigente hasta la actualidad.

La eliminación final la concretó sobre un joven Randy Orton, quien en ese momento comenzaba a cimentar las bases de una carrera que, con el paso de los años, lo llevaría a convertirse en una de las grandes leyendas de la compañía. Posteriormente, Mysterio hizo válida su oportunidad titular y conquistó el Campeonato Mundial Pesado en WrestleMania 22, protagonizando uno de los momentos más emotivos y recordados por la afición de la WWE.

El segundo mexicano y último hasta el momento en ganar el Royal Rumble fue Alberto del Río, quien se impuso en la edición del 2011 con una actuación igualmente histórica. El luchador nacido en San Luis Potosí ingresó al combate en la posición 38, la más alta registrada hasta ese entonces, y selló su triunfo tras eliminar a Santino Marella, adjudicándose la llamada “Batalla Real” más grande hasta ese momento.

Alberto del Río es uno de los mexicanos que ha conquistado el Royal Rumble

El ‘Patrón’ también decidió ir en busca del Campeonato Mundial Pesado en WrestleMania XXVII, donde se enfrentó a Edge. Aunque terminó siendo derrotado por el ‘Máximo Oportunista’, su desempeño durante ese año lo colocó como uno de los luchadores mexicanos más exitosos que han pasado por la WWE.

¿Qué mexicanos participarán en el Royal Rumble 2026?

Aunque la lista oficial de participantes no se revela con antelación, se espera que el Royal Rumble 2026 cuente con presencia mexicana. Nombres como Penta OM, Rey Fénix y el propio Rey Mysterio aparecen como los principales candidatos, al ser los luchadores mexicanos que actualmente se encuentran a tiempo completo en la empresa. Además, no se descarta la participación de figuras como Mr. Iguana, El Hijo del Vikingo u otros talentos de Lucha Libre AAA, gracias a la alianza que se mantiene con la compañía estadounidense.

