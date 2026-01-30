Se encienden las alertas en New England: Drake Maye se pierde entrenamiento por enfermedad

Fosborough, Estados Unidos.- A poco más de una semana de la realización del Super Bowl LX, el quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, no se entrenó este viernes mientras se encuentra lidiando con una enfermedad, un último inconveniente en la preparación del quarterback para el enfrentamiento del próximo 8 de febrero contra los Seattle Seahawks.

El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, confirmó que, si no fuera por la enfermedad, Maye habría participado en la práctica. Esto ocurrió un día después de que Maye participara de forma limitada en los entrenamientos debido a una lesión en el hombro. Vrabel dijo que ambos problemas le mantuvieron fuera del campo este viernes 30 de enero de 2026.

Maye espera estar listo para el estelar duelo

Sin embargo, la estrella de los Patriots figuraba en el informe de lesiones del equipo el miércoles, y aunque New England no practicó ese día, fue colocado en la lista de participantes “limitados”. El entrenador dijo que Maye respondió "favorablemente" tras el entrenamiento del jueves, en el que lanzó algo y habría practicado el viernes de no ser por la enfermedad.

Vrabel reiteró que no le preocupa la disponibilidad de Maye en el futuro. "No. Hemos tenido muchos chicos enfermos en el último mes o seis semanas", dijo Vrabel. "Otra vez, intentando hacer lo mejor para el jugador y el equipo. Y trata de cuidar a los chicos, (y) no difundas cosas. Pero hemos trabajado con esto aquí durante las últimas seis semanas".

Este viernes fue la última práctica del equipo en sus instalaciones en Massachusetts antes de dirigirse a Santa Clara, California, para el inicio de la semana del Super Bowl. Maye dijo el jueves que su objetivo era estar listo a tiempo para jugar en el Super Bowl.

"Estoy haciendo todo lo que puedo para sentirme al 100 por ciento. Si no estoy ahí, estoy seguro de que me acercaré lo más que pueda, el 99 por ciento. Asegurarme de lanzar y hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a ganar. Me siento bien y tengo ganas de estar listo para empezar", dijo Maye. "Este es el partido con el que sueño, así que tengo ganas de salir ahí fuera y jugar en el Super Bowl".

Fuente: Tribuna del Yaqui