Un Novak Djokovic histórico se enfrentará a Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- En una jornada histórica para Novak Djokovic, el serbio dio un paso más en busca de acrecentar su legado dentro del tenis, tras superar a Jannik Sinner en cinco sets para llegar a la final del Abierto de Australia este viernes y se colocó a las puertas de alcanzar su inédito título 25 de Grand Slam.

Pero para conseguir ese codiciado número 25, tendrá que vencer a otro de quienes se ha cruzado una y otra vez en su camino: Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo. Ambos persiguen la historia en la final del campeonato del domingo, con el español esforzándose por convertirse en el hombre más joven, con 22 años, en completar un Grand Slam en su carrera.

"Siempre hay, para mí, también para Carlos, por su edad y todo lo que ha logrado; la historia está en juego para los dos", dijo Djokovic a los periodistas amontonados en una pequeña sala en lo más profundo del estadio en una breve entrevista cerca de las 3 de la madrugada, hora local. "Finales de un Grand Slam. Hay mucho en juego".

Djokovic no había ganado un set desde la tercera ronda, pero contra Sinner, el bicampeón defensor, Djokovic estaba en la cima de su poder ofensivo y defensivo. Defendió 16 de los 18 puntos de quiebre que enfrentó y frenó las oportunidades de Sinner. Esto puso fin a una racha de cinco derrotas ante Sinner y a una racha de cuatro eliminaciones en semifinales para Djokovic en los majors. Al final, Djokovic, de 38 años, ganó 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

"Se siente surrealista", dijo Djokovic sobre su triunfo en 4 horas y 9 minutos. "Sinceramente, ya parece que ganamos esta noche. Sé que tengo que volver... y luchar contra el número 1 del mundo. Solo espero tener suficiente gas para estar a su cara", aseguró.

Por su parte, Alcaraz superó su propio partido de cinco sets. Superó calambres y un dolor en la pierna derecha para defenderse del número 3, Alexander Zverev, a quien derrotó por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 en un partido que comenzó en pleno calor de la tarde y, 5 horas y 27 minutos después, se convirtió en la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia.

Alcaraz se impuso en un maratónico encuentro

