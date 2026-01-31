Águilas del América se reencuentra con el gol y consigue su primera victoria del año ante el Necaxa

Ciudad de México.- Luego del ruido que se ha causado con situaciones extracancha, las Águilas del América pudieron darle la vuelta a la página y conseguir su primera victoria en el Clausura 2026. El conjunto de Coapa recibió al Necaxa y, con un par de anotaciones, lograron los tres puntos, además de conseguir los primeros goles del año.

Luego de haber probado varias tácticas en las jornadas anteriores, el América volvió al estilo de juego que le permitió conquistar tres títulos consecutivos, lo cual se vio reflejado de manera inmediata en los resultados. Los dirigidos por André Jardine manejaron el balón a placer y buscaron la anotación por ambas bandas.

Luego de generar varias oportunidades de peligro, faltaba la claridad en el último toque, por lo que el cuadro americanista optó por probar desde la larga distancia, vía por la cual cayó el primero de la jornada. Brian Rodríguez metió el zapatazo y con un disparo preciso, ponía el uno por cero; con este tanto, se puso punto final a una racha de más de 300 minutos sin haber marcado un solo tanto.

Apenas los 'Rayos' intentaban recomponerse de este fuerte golpe cuando al 38', cayó el segundo tanto que terminó por desatar el furor de los aficionados que coparon el Estadio Ciudad de los Deportes. Luego de que Brian Rodríguez condujera el esférico hasta dentro del área, Víctor Dávila cerró justo al punto penal y con un centro certero, firmó el dos por cero que terminó por convertirse en definitivo.

El Necaxa no volvió a aparecer en el resto del compromiso, lo cual se evidenció más luego de que se quedaran con un hombre menos tras la roja directa que vio Kevin Gutiérrez antes de finalizar la primera mitad. El América solo se enfocó en controlar el encuentro y bajar las revoluciones para asegurar la victoria que, sin duda, llegará a mejorar el ánimo de la plantilla azulcrema.

Si bien el encuentro finalizó con una cómoda victoria, el sentir de los aficionados fue de nostalgia luego de que en el transcurso del encuentro se informara que Álvaro Fidalgo ya no seguiría en la Liga MX. El mediocampista naturalizado decidió aceptar una oferta proveniente de la Real Sociedad, concretando así su regreso a LaLiga.

Fuente: Tribuna del Yaqui