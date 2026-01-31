Allan Saint-Maximin deja a la Liga MX y a las Águilas del América a solo seis meses de su llegada

Ciudad de México.- Mientras el partido entre las Águilas del América y el Necaxa estaba en curso, en las redes sociales del conjunto azulcrema llegó un comunicado que sorprendió a todos los aficionados del cuadro capitalino. La directiva de Coapa hizo oficial la baja de Allan Saint-Maximin, atacante que arribó en el último semestre, pero que enfrentó severos problemas extracancha en los últimos días.

El francés llegó a las Águilas apenas en agosto del 2025 en una transacción que sobrepasó los 10 millones de euros, siendo una de las más costosas en torno al balompié mexicano, por lo que se creó grandes expectativas desde su arribo a la Liga MX. Pese al alto costo de su fichaje, Allan Saint-Maximin solo alcanzó a disputar 15 encuentros oficiales, en los que pudo marcar tres goles y un par de asistencias en 738 minutos.

Saint-Maximin fue convocado para los primeros tres duelos de Clausura 2026 y fue elegido por André Jardine para ser titular en uno de ellos, aunque para el compromiso ante el Necaxa no fue tomado en cuenta, lo cual encendió las alarmas para la afición azulcrema.

"Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!", encabezaba la imagen publicada en las redes sociales del equipo. Si bien no pudo cumplir las expectativas, la decisión de su baja proviene de una decisión del propio jugador y no de la directiva.

Allan Saint-Maximin había reportado hace un par de días que sus hijos fueron víctimas de racismo, motivo por el cual habría decidido poner fin a su aventura por México de manera anticipada. "El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos; hay una cosa que nunca toleraré y es que vayan en contra de mis hijos", fue parte del comunicado que el jugador publicó en sus redes sociales.

Esta se convirtió en la segunda baja de peso para la plantilla del América en menos de 24 horas luego de que se filtrara que Álvaro Fidalgo también saldrá del equipo para regresar al futbol europeo. El 'Maguito' ya no habría estado satisfecho con el día a día de Coapa y por ello, optó por aceptar la oferta proveniente de LaLiga y convertirse en refuerzo para la Real Sociedad.

