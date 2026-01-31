Barcelona supera con categoría al Elche CF y se reafirma como el líder de LaLiga tras 22 jornadas

Ciudad de México.- El Barcelona visitó al Elche CF y resolvió el compromiso con autoridad para mantenerse en el liderato de LaLiga por una jornada más. Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford firmaron las anotaciones del conjunto 'blaugrana', mientras que Álvaro Rodríguez descontó por los locales, que ofrecieron resistencia durante una corta parte del primer tiempo aunque después, se fueron desdibujando.



El equipo dirigido por Hansi Flick impuso condiciones desde los primeros minutos, generando constantes aproximaciones al arco rival. Apenas al minuto cinco, el Barcelona abrió el marcador en el Estadio Manuel Martínez Valero, cuando Dani Olmo filtró un pase preciso para Lamine Yamal, quien aprovechó la línea adelantada de la defensa y definió con categoría tras dejar atrás al arquero.

La anotación tempranera golpeó al Elche, situación que fue aprovechada por los visitantes, que mantuvieron el control del balón y continuaron generando peligro. Sin embargo, de manera inesperada, el conjunto local logró empatar el encuentro antes de la media hora de juego, lo que le devolvió momentáneamente la confianza al equipo ilicitano.

Aun con la igualdad en el marcador, la superioridad del Barcelona era evidente. Antes del descanso, Ferran Torres volvió a adelantar al conjunto culé, reflejando en el marcador el dominio mostrado durante la primera mitad y la fragilidad defensiva del cuadro local.

El golpe definitivo llegó al minuto 70, cuando Marcus Rashford aprovechó un rebote dentro del área y, de media vuelta, envió el balón al fondo de las redes. Tras el tercer tanto, el Barcelona optó por administrar la ventaja, cerrando espacios y neutralizando cualquier intento de reacción del Elche.

Con este resultado, el Barcelona se aseguró permanecer en la primera posición de LaLiga una jornada más, al alcanzar 18 victorias, un empate y solo dos derrotas, para un total de 55 unidades. El Real Madrid es su perseguidor más cercano y se mantiene a cuatro puntos de distancia, por lo que aun ganando su próximo compromiso no lograría igualar al cuadro blaugrana.

Además del resultado, el conjunto comandado por Hansi Flick, dejó buenas impresiones de cara a la recta final del campeonato, presentando un funcionamiento colectivo sólido y variantes ofensivas que lo mantienen como el favorito en la lucha por el título.

