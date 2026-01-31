Cruz Azul pasa del dominio al sufrimiento y consigue agónica victoria ante Bravos de Juárez

Ciudad de México.- Un Cruz Azul de muchos contrastes terminó venciendo a los Bravos de Juárez con marcador de cuatro goles por tres en un partido accidentado, marcado por tres expulsiones del conjunto celeste. 'La Máquina' pasó de tener el control absoluto y la posibilidad de sentenciar el encuentro desde el mismo primer tiempo, a sufrir en el cierre ante unos Bravos que pelearon hasta el último minuto.

El equipo cementero mostró contundencia desde el arranque frente a la ineficiente defensa de los fronterizos, pues apenas a los 26 segundos, Agustín Palavecino abrió el marcador con un disparo cruzado. Sin necesidad de exigirse al máximo, 'La Máquina' amplió la ventaja con una diana de José Paradela, quien aprovechó un error en la salida de Denzell García para poner el dos por cero en apenas siete minutos.

Dicen que si buscas "GOL DE VESTIDOR" en el diccionario, te aparece este tanto del @CruzAzul.



25 segundos le bastaron a Palavecino para abrir el marcador.

Con el marcador en contra, Juárez intentó reaccionar, pero cada una de sus constantes oportunidades de anotar fue interrumpida con éxito por Andrés Gudiño. El cancerbero celeste atajó un tiro libre de Denzell García al minuto 17, evitó el gol de Ricardinho al 23’ y, poco después de la media hora de juego, desvió un potente disparo de Homer Martínez.

Luego de poder establecer su dominio de nueva cuenta, el Cruz Azul se lanzó al ataque y una jugada colectiva que contó con un preciso servicio de Palavecino y una serie de rebotes, culminó con el tanto de Rodolfo Rotondi para ampliar aún más la diferencia. En la última jugada de la primera mitad, llegó la polémica principal del encuentro, pues tras marcar un penal apoyado con el VAR, el árbitro Jesús López expulsó a Nicolás Larcamon y su auxiliar; desde los 11 pasos, Óscar Estupiñán acercaba a los locales.

Ya en la parte complementaria y cuando parecía que los Bravos intentaban meterse de lleno al encuentro, 'Charly' Rodríguez marcó un golazo al minuto 50 y solo seis minutos después, Rotondi tuvo la oportunidad de sentenciar el encuentro, pero terminó fallando un penal. 'La Máquina' se encargó de administrar la ventaja, pero con el correr de los segundos, Juárez comenzó a abrirse camino para intentar la hazaña.

Ya en el 81', Guilherme anotó el segundo tanto en una jugada que terminó en un conato de bronca que derivó en la expulsión de Gabriel Fernández, tercera roja para el Cruz Azul en la jornada. Para acrecentar el dramatismo en tierras fronterizas y en tiempo de compensación, Estupiñán firmaba su doblete y ponía el cuatro por tres, lo que se convirtió en el marcador definitivo.

LO GANÓ CRUZ AZUL EN LA FRONTERAAAAAAAAAAA.



TRES PUNTOS MÁS PARA LA MÁQUINAAAAAAAA. pic.twitter.com/UIIN8Chqkr — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui