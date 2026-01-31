Doblete de Jordan Carrillo y los Pumas exhiben al Santos Laguna en la jornada 4 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de no haber tenido un buen desempeño durante los compromisos anteriores, los Pumas terminaron goleando y gustando ante su afición, tras quedarse con el triunfo ante un endeble Santos Laguna. Jordan Carrillo estuvo en plan estelar con el conjunto universitario y le permitió la primera victoria en casa, goleando al conjunto lagunero que sigue sin encontrar el buen funcionamiento en el Clausura 2026.

Además de conseguir los tres puntos, los Pumas tuvieron el debut de Uriel Antuna con la playera auriazul, aunque no fue el esperado, ya que el atacante no pudo generar alguna oportunidad de anotar. Apenas un par de días desde que se anunció su fichaje, el extremo derecho saltó a la cancha del C.U. en el segundo tiempo y terminó siendo abucheado por gran parte de los aficionados.

El festival de anotaciones se concretó desde la misma primera mitad, la misma que inauguró el propio Carrillo en 12 minutos de juego; cerrando al segundo poste y tras un centro preciso de Alan Medina, el mediocampista definió de cabeza para poner el uno por cero. Santos apenas estaba intentando reacomodar la última línea hasta que Adalberto Carrasquilla ampliaba la ventaja con un disparo de larga distancia.

¡La ley del ex! Jordan Carrillo hace un golazo, le festeja a Santos y Pumas ya lo gana pic.twitter.com/TP0vAsEPp6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

Justo con la media hora del compromiso, se firmó la goleada con el segundo tanto de Jordan Carrillo, el cual tomó el balón, encaró para entrar al área y definió raso al primer palo mientras era presionado por un par de defensivos. Este par de anotaciones fueron las primeras del torneo para el mediocampista y se las marcó al que era su equipo hasta hace un par de semanas.

¡¡Ya es goleada!! Jordan Carrillo hace doblete de locura en apenas 30 minutos uD83DuDE31uD83DuDD25#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/5ADWwPF07B — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

El cuatro por cero definitivo llegó al minuto 38, con un disparo de larga distancia que pasó rozando el segundo palo, cortesía de Alan Medina. En el resto del compromiso, el cuadro universitario se concentró en manejar la ventaja para permanecer invicto en el Clausura 2026 y treparse a la tercera posición en la tabla.

Se encienden las alarmas para la Selección Mexicana

Carlos Acevedo, quien ha sido uno de los guardametas más convocados para el conjunto 'Tricolor', salió de cambio luego de recibir un fuerte golpe en el rostro. El cancerbero salió a cortar un balón, pero el disparo fue directo al rostro y, tras una revisión por parte del cuerpo médico del Santos Laguna, tuvo que ser sustituido.

¡Carlos Acevedo sale de cambio tras la atajada que hizo con la cara! uD83EuDD15 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/cEPaDqqb0V — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui