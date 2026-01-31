El bicampeón sigue sin convencer; Diablos del Toluca se lleva agónico empate ante el Puebla FC

Ciudad de México.- Diablos del Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, sigue sin encontrar su mejor versión y ahora, empató sin anotaciones ante el Puebla FC, partido correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2026. Sebastián Córdova se terminó convirtiendo en el 'villano' para el conjunto mexiquense, pues falló un penal que hubiese sido contundente para aspirar a la victoria.

El compromiso celebrado en la maltratada cancha del Estadio Cuauhtémoc se caracterizó por las escasas oportunidades generadas por ambas escuadras, pues tanto el Toluca como el Puebla optaron por tener un planteamiento más defensivo. Al inicio del encuentro, los Diablos tomaron la iniciativa, pero ante los locales que pudieron establecerse con una última línea contundente, decidieron bajar las revoluciones.

La más clara para el Puebla llegó en apenas 21 minutos cuando el delantero Esteban Lozano fue derribado dentro del área, jugada que fue revisada por el VAR. Cuando se pensaba que había argumentos suficientes para que Abraham de Jesús Quirarte, silbante central, decretara la pena máxima, la tecnología decretó un fuera de lugar milimétrico, lo cual finalizó con el ataque del conjunto 'camotero'.

En contraparte, la oportunidad para que los Diablos abrieran el marcador también llegó en la primera mitad, cuando en el minuto 45, Luis Rey cometió una pena máxima al desviar un remate con la mano adentro del área. Paulinho decidió otorgarle el balón a Sebastián Córdova, quien buscaba su primer tanto vistiendo la playera del Toluca, pero solo encontró una gran atajada de Ricardo Gutiérrez.

Para aumentar el dramatismo, los locales se quedaron con un hombre menos, luego de que Nicolás Díaz recibiera la roja directa por una fuerte entrada por detrás sobre Franco Rossi. Con superioridad numérica y media hora pendiente por jugar, el Toluca decidió apostar por el empate.

Con este resultado, los Diablos del Toluca logran permanecer invictos, aunque se desplomaron hasta la cuarta posición; Chivas del Guadalajara sigue como el líder, aunque con un partido menos, mientras que el Cruz Azul y los Pumas UNAM se ubican en el segundo y tercer peldaño. Aún hay juegos pendientes de la jornada, por lo que el bicampeón aún podría caer unos puestos más.

