El Estadio Panamericano está listo: Este domingo arranca la fiesta de la Serie del Caribe 2026

Guadalajara, Jalisco.- La espera terminó, pues será este domingo 1 de febrero, cuando las luces del Estadio Panamericano en Guadalajara, Jalisco se enciendan para dar inicio al torneo del 'Rey de los Deportes' más importante de la región: la Serie del Caribe 2026.

Será la segunda ocasión que Jalisco abra sus puertas y reciba la fiesta beisbolera de invierno; la primera fue en el 2018, donde México se quedó muy lejos de la corona, pero para la edición 2026, la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) tendrá dos participantes: el campeón Charros de Jalisco y subcampeón Tomateros de Culiacán.

El resto de los equipos serán Panamá (Federales de Chiriquí), Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) y República Dominicana (Leones del Escogido), que parten como los principales favoritos, al tratarse del campeón defensor y uno de los clubes más históricos del torneo.

Hace ocho años, el recibió por primera vez la SDC y este domingo arrancará una nueva edición de la Fiesta del Caribe, ¡Apoya a los Charros de México que buscarán el del torneo!

Todo listo

La ceremonia de inauguración comenzará a las 18:30 horas (tiempo del centro de México). El tres veces ganador de la Serie Mundial, Sergio 'El Mechón' Romo, será el encargado de lanzar la primera bola. Su tiro marcará el inicio del enfrentamiento estelar entre República Dominicana y el anfitrión, México Rojo (Charros de Jalisco), un duelo que puede anticiparse como una gran final adelantada.

Cabe destacar que este mismo domingo, pero a las 12:00 horas, se pondrá en marcha el primer duelo, entre México Verde (Tomateros de Culiacán) y Puerto Rico. David Reyes será el encargado de saltar a la lomita de los disparos por los aztecas.

Por otra parte, aunque la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) contará con dos equipos en el evento, estos no podrán disputar la gran final, debido a que, por una condición de localía, si Charros y Tomateros avanzan, se tienen que ver las caras forzosamente en las semifinales.

¡Mañana empieza la Serie del Caribe 2026!



Les compartimos las fechas y horarios de los juegos desde Jalisco, México.

Equipos participantes

Charros de Jalisco (México Rojo)

Tomateros de Culiacán (México Verde)

Cangrejos de Santurce (Puerto Rico)

Leones de Escogido (República Dominicana)

Federales de Chiriquí (Panamá)

Calendario oficial (horario Centro de México)

Domingo 1 de febrero

México Verde (Tomateros) vs Puerto Rico | 13:00

República Dominicana vs México Rojo (Charros) | 19:30

Lunes 2 de febrero

Puerto Rico vs República Dominicana | 14:00

México Rojo (Charros) vs Panamá | 19:00

Martes 3 de febrero

Panamá vs México Verde (Tomateros) | 14:00

México Rojo (Charros) vs Puerto Rico | 19:00

Miércoles 4 de febrero

Panamá vs República Dominicana | 14:00

México Verde (Tomateros) vs México Rojo (Charros) | 19:00

Jueves 5 de febrero

Puerto Rico vs Panamá | 14:00

República Dominicana vs México Verde (Tomateros) | 19:00

Viernes 6 de febrero

Semifinal 1 | 14:00

Semifinal 2 | 19:00

Domingo 7 de febrero

Final | 19:00

Fuente: Tribuna del Yaqui