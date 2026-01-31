El 'Maguito' dice adiós a la Liga MX; Álvaro Fidalgo alista su salida de las Águilas del América

Ciudad de México.- Las Águilas del América podrían sufrir una baja sensible en su plantilla, luego de que se confirmara que Álvaro Fidalgo ha despertado un fuerte interés desde el futbol europeo. El mediocampista naturalizado mexicano ya habría comunicado su decisión a la directiva de Coapa, por lo que en los próximos días podría oficializarse su salida del conjunto azulcrema.

Fidalgo arribó a la Liga MX el 2 de febrero de 2021 en un fichaje discreto, pese a haberse formado en las fuerzas básicas del Real Madrid, club con el que incluso debutó profesionalmente. Antes de su llegada al América, el mediocampista acumuló 91 partidos con el Real Madrid Castilla, además de pasos por el Rayo Majadahonda de la Segunda Federación y el CD Castellón.

De acuerdo con información de ESPN, el “Maguito” habría decidido salir del América a la brevedad, movimiento que le representaría una importante derrama económica al club. Aunque aún no existe confirmación oficial, Fidalgo habría recibido al menos tres ofertas formales, decantándose finalmente por la Real Sociedad para concretar su regreso a LaLiga.

#Deportes | ¿Se va el 'Mago'? Águilas del América recibe oferta formal de LaLiga para fichar a Álvaro Fildago ?uD83EuDD14https://t.co/sECxggrjRg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 9, 2026

El mediocampista, quien fungió como capitán del conjunto azulcrema, también habría comunicado su decisión al plantel, generando sorpresa al interior del vestidor, donde era considerado una de las voces de mayor peso. En total, Fidalgo disputó 228 partidos con el América, en los que registró 22 goles y 30 asistencias en más de 18 mil minutos de actividad.

Según declaraciones previas de André Jardine, el Apertura 2025 representó el torneo de menor rendimiento para Fidalgo desde su llegada al club, situación que se vio influida por problemas personales que afectaron su desempeño dentro del terreno de juego.

Álvaro Fidalgo saluda a los aficionados americanistas mientras luce notablemente emocionado.



Su adiós está cerca...



uD83DuDCF9 @Sebas_10101 / @DanielEstradaN pic.twitter.com/YSSXgyOkjN — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 31, 2026

La salida del mediocampista también podría comprometer su participación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya que no sería elegible sino hasta marzo, pese a que Javier Aguirre había confirmado su interés en convocarlo. Aun así, los reportes señalan que Fidalgo estaría dispuesto a asumir ese riesgo, pues su situación en Coapa ya no era del todo satisfactoria en el día a día.

#Deportes | Javier Aguirre tendrá en cuenta a Álvaro Fidalgo para la Copa del Mundo 2025 con la Selección Mexicana ?uD83CuDFC6https://t.co/pcyhDSpZYU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui