Elena Rybakina vuelve a superar a Aryna Sabalenka y levanta el Abierto de Australia 2026

Melbourne, Australia.- Hay nueva reina en Australia, ya que Elena Rybakina, a pesar de no salir como favorita, realizó una de las mejores actuaciones de su carrera la madrugada de este sábado 31 de enero, para derrotar a Aryna Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4 y conquistar su primer título del Abierto de Australia.

La kazaja regresó al escenario después de su decepción 2023, para completar una legendaria victoria y conseguir su segundo gran trofeo de toda su carrera, tras su título de Wimbledon en 2022, lo que refuerza sus credenciales como una de las jugadoras a seguir; además, se convierte en la competidora perfecta para romper el aura de Sabalenka, quien llegaba como la número uno del mundo.

Es difícil encontrar palabras ahora, pero quiero felicitar a Aryna por sus increíbles resultados de los últimos dos años. Espero que juguemos muchas finales juntas. Es un Grand Slam realmente feliz y siempre disfruto venir aquí y jugar frente a ustedes", dijo al recibir el premio.

Cabe destacar que, en ese último parcial, ganó cinco juegos consecutivos, remontó del 0-3 al 5-3 y demostró que merecía ser la campeona, considerando que llegaba como la número cinco del mundo en la actual clasificación que maneja la Womens Tennis Association.

Por otra parte, Sabalenka sufrió un nuevo descalabro en su carrera, pero reconoció la grandeza de su rival. "Quiero felicitarte por una carrera increíble y un tenis increíble. Un logro increíble. Me encanta estar aquí, me encanta jugar frente a todos ustedes. Son un apoyo increíble. Esperemos que el año que viene sea un año mejor", dijo la submonarca.

Tras llegar con 46 victorias en Grand Slams de pista dura de los últimos 48, la número uno del mundo y cuatro veces ganadora de Grand Slam no tuvo una mala jornada, pero al final fue superada por la garra y determinación que mostró Elena Rybakina en cada partida.

Será este domingo 1 de febrero por la madrugada a la 1:30, cuando arranque la gran final del Abierto de Australia, pero masculino, donde Novak Djokovic tiene la gran oportunidad de vencer a Carlos Alcaraz y convertirse en el tenista más ganador de todos los tiempos.

