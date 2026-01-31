Exjugador del Barcelona podría llegar a los Bravos de Juárez como refuerzo en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Con el pasar de los años en la Primera División, los Bravos de Juárez han ido tomando relevancia en la Liga MX y, tras quedarse en la ronda del play-in, el Clausura 2026 puede ser el primer certamen en el que puedan entrar de manera directa a la Liguilla. Para lograr este hito, el cuadro fronterizo ha estado teniendo incorporaciones de consideración, aunque la más importante estaría por llegar luego de que se filtraran las intenciones de firmar a un exjugador de Barcelona.

La información inicial la tuvo el periodista italiano, Fabrizio Romano, quien a través de sus redes sociales, informó que la directiva del Juárez FC ha tenido acercamientos con Ramón Rodríguez Jiménez, centrocampista que fue formado en las filas del conjunto catalán. El ariete, también conocido como Monchu, actualmente milita con el Aris Salónica, equipo que juega en la Superliga de Grecia.

Rodríguez Jiménez, de 26 años, fue firmado de manera inicial por el RCD Mallorca, con quienes solo estuvo un par de meses para luego pasar a las categorías inferiores del Barcelona, con quienes completó su formación. En total, disputó 66 encuentros con el Barcelona Atlétic (equipo B), en los cuales marcó 13 goles y puso siete asistencias en poco menos de 5 mil 500 minutos disputados.

Su debut en LaLiga lo vivió en la temporada 2019-2020 y también participó en un compromiso de la Champions League; también jugó para el Girona y el Granada en el certamen doméstico. Su mayor actividad la tuvo con el Real Valladolid, equipo con el cual disputó un total de 92 compromisos antes de su transferencia a la Superliga de Grecia.

Al momento, con el Aris Salónica tiene 59 partidos disputados, en los que ha podido marcar un total de cinco dianas con nueve asistencias en 4 mil 961 minutos. Es uno de las mayores figuras de dicho club y, de acuerdo a la información publicada en el portal Transfermarkt, cuenta con contrato vigente hasta junio del 2029.

Aun con ello, el mediocampista canterano de La Masía estaría buscando cambiar de aires en lo que se convertirá en su primera experiencia en el futbol del continente americano. La apuesta por parte de la directiva del Juárez es que Monchu les sea cedido en calidad de préstamo por un año y que se incluya una cláusula de compra definitiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui