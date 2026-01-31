México Rojo vs República Dominicana; dónde ver EN VIVO al campeón de la LAMP en la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- La Serie del Caribe dará inicio al certamen 68 del torneo internacional que reúne a los mejores equipos de todas las ligas invernales y, en la primera jornada de la edición 2026, se tendrá uno de los partidos más esperados. El partido considerado inaugural enfrentará al equipo campeón de la LAMP, Charros de Jalisco, al representativo de la República Dominicana, país que es el monarca vigente del clásico caribeño.

Cabe señalar que los Charros de Jalisco serán conocidos con el mote de México Rojo durante la competencia, luego de que, por disposición de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), se tendrán a dos representantes aztecas. El conjunto jalisciense se presenta como el campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico luego de vencer a Tomateros de Culiacán, equipo que también participará en la justa internacional.

Al llegar como el equipo campeón, México Rojo (Charros) tendrá el beneficio de tener el horario estelar durante todas las jornadas que llegue a disputar, mientras que México Verde(Tomateros) estará en el primer compromiso de todas las jornadas. El resto de participantes son el representativo de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá como equipo invitado.

#Deportes | Serie del Caribe 2026: Conoce las fechas, horarios y canales para ver los juegos en el Panamericano?uD83CuDFDF?https://t.co/QghtNc081r — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

Si bien México Rojo tiene el beneficio de estar en casa, su primer duelo será una aduana complicada de librar, ya que se enfrentan al actual monarca de la Serie del Caribe, República Dominicana. El combinado quisqueyano está representado por Leones del Escogido, quienes se erigen como el bicampeón de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LiDom).

Horarios del México Rojo vs. República Dominicana

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Domingo, 1 de febrero

Horario: 19:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

¡LA FIESTA ROJA COMIENZA! uD83CuDDF2uD83CuDDFD??

Nuestros Charros de México arrancan la SDC uD83CuDD9A Rep Dominicana en el Juego 2 uD83CuDDE9uD83CuDDF4



uD83CuDF86 Show inaugural 6:30 PM

? Play Ball 7:30 PM

uD83DuDC49uD83CuDFFB Fan Fest, música y ambiente al estilo Jalisco.



uD83CuDF9F? Boletos aquí https://t.co/jqUI8ySjbR y taquillas del uD83CuDFDF? pic.twitter.com/2rfaNBYQJZ — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) January 28, 2026

Benjamín Gil, manager de México Rojo, reveló que tendrá por abridor al veterano Manny Bañuelos, uno de los inicialistas estelares de los Charros; el zurdo dejó marca de tres triunfos y el mismo número de derrotas con 4.06 de efectividad en la temporada 2025-2026 de la LAMP. Por parte de República Dominicana, aún no se tiene el anuncio oficial, aunque diversos informes indican que será Travis Lakins quien trepe a la loma de Panamericano.

LA ROTACIÓN DEL BICAMPEÓNuD83CuDFC6uD83CuDFC6

??Estos son nuestros abridores para la SDC Jalisco 2026. #MéxicoRojouD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34

J1. Manny Bañuelos

J2. Luis Iván Rodríguez

J3. Luis Fernando Miranda

J4. Ronald Medrano pic.twitter.com/Pg64CiUmES — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui