México Verde vs Puerto Rico; dónde ver EN VIVO la jornada 1 de la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Este domingo, 1 de febrero, dará inicio la edición 68 de la Serie del Caribe en el Estadio Panamericano, el cual recibe por segunda ocasión el clásico caribeño. Si bien la ceremonia inaugural será en el segundo encuentro, el partido que dará inicio a las acciones del certamen del 2026 será en el que el equipo México Verde enfrente al representativo de Puerto Rico.

Cabe recordar que la edición del 2026 estaba programada para celebrarse en Venezuela, pero por cuestiones extradeportivas, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) cambió la sede al recinto tapatío. El torneo contará con la participación de cinco equipos: dos conjuntos de México, uno de Puerto Rico, uno de República Dominicana y Panamá, el cual llega como equipo invitado.

El formato de competencia empleado será igual al empleado en las ediciones anteriores, pues en la primera ronda, se tendrá un Round Robin (todos tendrán un partido contra todos), el cual dará inicio el 1 de febrero. Luego, los cuatro equipos mejor clasificados avanzarán a la ronda eliminatoria, la cual culminará con la final de la Serie del Caribe 2026, el próximo sábado 7 de febrero.

#Deportes | Serie del Caribe 2026: Conoce las fechas, horarios y canales para ver los juegos en el Panamericano?uD83CuDFDF?https://t.co/QghtNc081r — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

El encargado de inaugurar las hostilidades en tierras jaliscienses será los Tomateros de Culiacán, segundo representativo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). El conjunto sinaloense consiguió clasificar a la Serie del Caribe 2026 por haber disputado la final del circuito invernal mexicano, en la cual fueron derrotados por los Charros de Jalisco.

El primer rival que enfrentarán los dirigidos por Lorenzo Bundy serán los Cangrejeros de Santurce, que llegan enfundados con los colores de Puerto Rico. Este equipo ha sido uno de los más constantes en la Serie del Caribe, ya que al momento, tienen un total de 13 participaciones, en las cuales han conseguido cinco títulos, siendo el de Santo Domingo 2000 el más reciente.

Horarios del México Verde vs. Puerto Rico

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Domingo, 1 de febrero

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

El corazón culichi que latió por Culiacán…

Ahora late por uD835uDDE0éuD835uDE05uD835uDDF6uD835uDDF0uD835uDDFC uD83CuDDF2uD83CuDDFD ???uD83DuDD25



uD83DuDDD3? uD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDDFuD835uDDD8uD835uDDE1uD835uDDD7uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDDCuD835uDDE2 uD835uDDE0ÉuD835uDDEBuD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDE2 uD835uDDDAuD835uDDE8uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDD7uD835uDDD4:



uD83CuDDF5uD83CuDDF7 uD835uDDE3uD835uDE02uD835uDDF2uD835uDDFFuD835uDE01uD835uDDFC uD835uDDE5uD835uDDF6uD835uDDF0uD835uDDFC | Dom 1 Feb | 12:00 PM

uD83CuDDF5uD83CuDDE6 uD835uDDE3uD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDDEEuD835uDDFAá | Mar 3 Feb | 1:00 PM

uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD835uDDE0éuD835uDE05uD835uDDF6uD835uDDF0uD835uDDFC uD835uDDE5uD835uDDFCuD835uDDF7uD835uDDFC | Mié 4 Feb | 6:00 PM

uD83CuDDE9uD83CuDDF4 uD835uDDE5uD835uDDF2uD835uDDFD.… pic.twitter.com/PeDO4zYO8R — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) January 26, 2026

Para el primer duelo del certamen, el conjunto 'Tricolor' tendrá por inicialista a David Reyes, quien fue tomado como refuerzo por Tomateros; el 'Rey David' dejó marca de seis triunfos y un par de derrotas, además de 2.44 de ERA en la temporada con Águilas de Mexicali. Por parte del conjunto boricua, aún no se tiene a un inicialista designado.

uD835uDDE5uD835uDDE2uD835uDDE7uD835uDDD4uD835uDDD6uD835uDDDCÓuD835uDDE1 uD835uDDD4uD835uDDD5uD835uDDE5uD835uDDDCuD835uDDD7uD835uDDE2uD835uDDE5uD835uDDD4 uD835uDDE0ÉuD835uDDEBuD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDE2 uD835uDDDAuD835uDDE8uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDD7uD835uDDD4 (uD835uDDE0éuD835uDE05uD835uDDF6uD835uDDF0uD835uDDFC uD835uDDE9uD835uDDF2uD835uDDFFuD835uDDF1uD835uDDF2) uD83CuDF45uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCAAuD83CuDFFB



•uD835uDDDDuD835uDE02uD835uDDF2uD835uDDF4uD835uDDFC uD835uDFED - David Reyes uD83DuDC4AuD83CuDFFB

•uD835uDDDDuD835uDE02uD835uDDF2uD835uDDF4uD835uDDFC uD835uDFEE - Odrisamer Despaigne uD83DuDCA5

•uD835uDDDDuD835uDE02uD835uDDF2uD835uDDF4uD835uDDFC uD835uDFEF - Faustino Carrera uD83DuDD25

•uD835uDDDDuD835uDE02uD835uDDF2uD835uDDF4uD835uDDFC uD835uDFF0 - Manny Barreda uD83DuDCAAuD83CuDFFB



Esto es México Guinda. ??uD83CuDF34 pic.twitter.com/LsEd57qR7F — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui