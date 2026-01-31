México Verde vs Puerto Rico; dónde ver EN VIVO la jornada 1 de la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Este domingo, 1 de febrero, dará inicio la edición 68 de la Serie del Caribe en el Estadio Panamericano, el cual recibe por segunda ocasión el clásico caribeño. Si bien la ceremonia inaugural será en el segundo encuentro, el partido que dará inicio a las acciones del certamen del 2026 será en el que el equipo México Verde enfrente al representativo de Puerto Rico.
Cabe recordar que la edición del 2026 estaba programada para celebrarse en Venezuela, pero por cuestiones extradeportivas, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) cambió la sede al recinto tapatío. El torneo contará con la participación de cinco equipos: dos conjuntos de México, uno de Puerto Rico, uno de República Dominicana y Panamá, el cual llega como equipo invitado.
El formato de competencia empleado será igual al empleado en las ediciones anteriores, pues en la primera ronda, se tendrá un Round Robin (todos tendrán un partido contra todos), el cual dará inicio el 1 de febrero. Luego, los cuatro equipos mejor clasificados avanzarán a la ronda eliminatoria, la cual culminará con la final de la Serie del Caribe 2026, el próximo sábado 7 de febrero.
El encargado de inaugurar las hostilidades en tierras jaliscienses será los Tomateros de Culiacán, segundo representativo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). El conjunto sinaloense consiguió clasificar a la Serie del Caribe 2026 por haber disputado la final del circuito invernal mexicano, en la cual fueron derrotados por los Charros de Jalisco.
El primer rival que enfrentarán los dirigidos por Lorenzo Bundy serán los Cangrejeros de Santurce, que llegan enfundados con los colores de Puerto Rico. Este equipo ha sido uno de los más constantes en la Serie del Caribe, ya que al momento, tienen un total de 13 participaciones, en las cuales han conseguido cinco títulos, siendo el de Santo Domingo 2000 el más reciente.
Horarios del México Verde vs. Puerto Rico
- Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco
- Fecha: Domingo, 1 de febrero
- Horario: 13:00 horas (horario CDMX)
- Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN
Para el primer duelo del certamen, el conjunto 'Tricolor' tendrá por inicialista a David Reyes, quien fue tomado como refuerzo por Tomateros; el 'Rey David' dejó marca de seis triunfos y un par de derrotas, además de 2.44 de ERA en la temporada con Águilas de Mexicali. Por parte del conjunto boricua, aún no se tiene a un inicialista designado.
Fuente: Tribuna del Yaqui