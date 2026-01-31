Mr. Iguana y La Parka hacen su debut en el evento estelar de Royal Rumble 2026 en WWE

Riad, Arabia Saudita.- El Royal Rumble 2026 quedará marcado para siempre en la historia de WWE, pues significó la primera vez que el gran evento sale de Estados Unidos y se trasladó a Riad, Arabia Saudita, donde, a pesar de que Roman Reigns fue el gran ganador, los luchadores mexicanos fueron los que se robaron los reflectores.

Tal y como se anticipaba desde hace días, la 'Batalla Real' tuvo grandes sorpresas para el aficionado del pancracio, ya que además de la presencia de Rey Mysterio, Pena y Fénix en el show, también se contó con el debut de dos superestrellas de Triple A: La Parka y Mr. Iguana.

El primero de los aztecas en hacer su subir al ring fue el exaltado al Salón de la Fama, Rey Mysterio Jr., quien fue eliminado a los minutos por el nigeriano Oba Femi, luego de salir como el tercero en la lista. Mientras que el segundo mexicano que hizo su aparición fue Mr. Iguana en el lugar nueve, que acompañado de la Yeska hizo vibrar a todo el público.

MR. IGUANA EN ROYAL RUMBLE uD83DuDE0D



De México para el mundo uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/yLIHtypjj2 — WWE Español (@wweespanol) January 31, 2026

El 'Reptil más Fino' rápidamente atacó con una plancha a JeVon Evans, a quien instantes más tarde castigó con una variante de DDT. Al igual que su compatriota, tanto él como su mascota duraron menos de cinco minutos, al ser eliminados por Trick Williams. Pero con dicha presencia en el magno evento, el de Culiacán, ya cerró el círculo, pues ya hizo su debut en NXT, Raw, SmackDown y un evento estelar, como lo es Royal Rumble.

Por otra parte, La Parka fue el competidor número 18 y el tercero de los mexicanos en pisar la arena de Arabia. La 'Huesuda' se plantó con su característico baile y se unió a la lista de luchadores nacionales que han debutado en la batalla real de la WWE. Con una distracción, The Vision se encargaron de eliminar a La Parka. Dragon Lee igualmente hizo su estreno en el magno evento, como el participante 19 y, al igual que sus otros compañeros mexicanos, fue eliminado a los minutos.

Por otra parte, como el 25 en la lista, Rey Fénix se presentó en Riad, haciendo una gran actuación, realizando sus mejores movimientos, pero le tocó medirse ante 'La Bestia' Brock Lesnar, que terminó por darle las gracias. Mientras que el último mexicano que participó en el Royal Rumble fue Penta, que al grito de 'Zero Miedo' fue el tricolor que más minutos duró, siendo eliminado por Gunther, que fue igualmente una de las sorpresas de la noche.

Al final, el ganador de la gran batalla fue Roman Reigns, que con un poderoso y contundente spear debilitó a Gunther y aprovechó para lanzarlo fuera del cuadrilátero y ganar su segunda Batalla Real de la WWE. Con esto, 'El Jefe Tribal' tiene su boleto a la contienda estelar de WrestleMania.

SPEAR FROM ROMAN REIGNS



HE ELIMINATES GUNTHER



ROMAN REIGNS HAS WON THE ROYAL RUMBLE uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25#RoyalRumble pic.twitter.com/7sUX99BImB — MrCønståntine uD83CuDDF3uD83CuDDEC (@0xconstantine_) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui