Shohei Ohtani decide no lanzar para Japón durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Ciudad de México.- Lo que apuntaba a ser un torneo ideal para Shohei Ohtani se limitará únicamente a sus apariciones como bateador designado, luego de confirmarse que no fungirá como lanzador con la Selección de Japón durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La información fue revelada por Dave Roberts, manager de Los Angeles Dodgers, quien aclaró que la decisión fue tomada directamente por el propio pelotero.

Ohtani no ha podido completar una temporada como lanzador con los Dodgers desde su llegada a la organización, debido a que firmó mientras se encontraba en proceso de recuperación de una cirugía en el ligamento colateral cubital, aunque su rol como bateador designado nunca estuvo en duda. Durante la temporada 2025, el japonés participó en 14 encuentros como pitcher, en los que apenas lanzó 47 entradas, con récord de una victoria y una derrota.

A sus 31 años, Ohtani retomó de forma gradual el trabajo desde la loma, hasta recuperar por completo su condición física. Prueba de ello fueron sus cuatro aperturas durante la postemporada, en las que no presentó molestias relacionadas con la lesión sufrida en 2024.

Shohei Ohtani will not pitch in the World Baseball Classic. Dodgers manager Dave Roberts says it was Ohtani's decision



De acuerdo con Roberts, la determinación busca evitar una sobrecarga de trabajo de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. "Entendiendo lo que hizo el año pasado, por lo que tuvo que pasar y cómo debe prepararse mejor para 2026 para cumplir ambas funciones, me parece la decisión correcta. No me sorprendió y me siento muy bien con ella", declaró el estratega.

Esta habría sido la segunda participación de Ohtani en un Clásico Mundial de Béisbol, luego de su actuación estelar en la edición de 2023, en la que realizó un par de aperturas. El momento más recordado de aquel torneo se dio cuando el japonés ingresó desde el bullpen para cerrar el partido final y sellar el título de Japón.

Días atrás, Roki Sasaki también anunció que no formará parte del combinado nipón por recomendación de los Dodgers, quienes le solicitaron concentrarse en su preparación para la MLB tras una temporada de novato con altibajos. Con estas decisiones, el cuerpo de lanzadores del conjunto angelino llegará con menor desgaste al inicio de la campaña 2026, en la que buscarán conquistar su tercer campeonato consecutivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui