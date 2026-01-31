Tras 20 años en Red Bull, Christian Horner apunta su regreso a la Fórmula 1: "Tengo asuntos pendientes"

Ciudad de México.- Christian Horner es uno de los hombres de peso en la época moderna de la Fórmula 1 y, aunque fue despedido tras más de 20 años siendo una pieza clave en los éxitos de Red Bull, Luego de dos meses alejado del ojo público, el también empresario reapareció para admitir que tiene intenciones de regresar a la categoría, aunque para ello debe tener un proyecto prometedor.

Horner fue despedido a media temporada, momento en el cual el equipo de las bebidas energéticas estaba en medio de una crisis de rendimiento, la cual terminó por causar que Max Verstappen perdiera el Campeonato de Pilotos ante Lando Norris. Christian es, hasta el momento, el jefe de equipos más exitoso que ha pasado por la F1, ya que tiene en su haber un total de ocho títulos de pilotos y seis Campeonatos de Constructores.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Luego de que varios rumores indicaban que Horner podría integrarse en alguna de las escuderías para la temporada 2026, se supo que el exdirector de equipo encabezaba un consorcio de empresarios para invertir en Alpine. "Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1. No terminó como me hubiera gustado, comentó Christian en el Salón Europeo del Automóvil de Dublín.

#Deportes | Christian Horner busca ser rival de Red Bull; el exdirector invertiría en una escudería de Fórmula 1 uD83CuDFCE?uD83CuDFC1https://t.co/M5vqmuaax5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 18, 2025

Aun con sus intenciones de regresar, el empresario insistió en que solo volverá si el proyecto que se le presenta es uno que tenga potencial para desarrollarse y poder alcanzar victorias en un futuro próximo. "Podría dejar mi carrera ahora. Así que solo volvería si se me presenta la oportunidad de trabajar con gente excelente y en un entorno donde la gente quiere ganar, y ellos comparten ese deseo".

Además, relató que ya no tomaría las riendas como jefe de equipo, pues considera que con su experiencia, puede aportar más como un inversor y socio. "Me gustaría ser socio, en lugar de solo un empleado, pero veremos cómo se desarrolla. No tengo prisa. No necesito hacer nada".

uD83DuDEA8 Christian Horner rompe su silencio: "Siento que tengo asuntos pendientes con la Fórmula 1"



uD83DuDC49 "Echo de menos el deporte, la gente y el equipo que construí".



uD83DuDC49 "Me gustaría volver como socio en lugar de ser solo un empleado, pero ya veremos cómo se desarrolla. No tengo… pic.twitter.com/YfNQ9Uaft5 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 31, 2026

Por último, reveló que, pese a que se le ha ligado con diferentes escuderías, no podrá comenzar con las negociaciones hasta el segundo semestre del 2026, ya que aún debe cumplir con el 'gardening leave' de la F1. "La realidad es que hasta la primavera no puedo hacer nada. Es muy halagador seguir estando asociado con todos estos equipos diferentes".

Fuente: Tribuna del Yaqui