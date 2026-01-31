Vuelve el beisbol al 'Ciclón' Echeverría con Isaac Paredes y 'Cochito' Cruz como protagonistas

Navojoa, Sonora.- Este sábado 31 de enero, el 'Rey de los Deportes' regresó al estadio Manuel 'Ciclón' Echeverría, de Navojoa, con un duelo de exhibición entre los amigos de la actual estrella de los Houston Astros, Isaac Paredes, y el ídolo de Navojoa, Luis 'Cochito' Cruz.

El evento fue una gran fiesta que terminó en un empate a dos, tras 10 entradas de acción. Cabe destacar que ambos equipos se reforzaron con prospectos de la región, como Cristhian Zazueta y Mario Mendoza III. Además, saltaron al terreno de juego varios elementos de la dinastía Cruz.

Por otra parte, al final del compromiso, uno de los ídolos de la Perla del Mayo, Luis Cruz, dijo que quiere que sean una tradición este tipo de compromisos, que reúne a ex o ligamayoristas; igualmente, afirmó que es bonito ver la respuesta de la afición de Navojoa, que está necesitada de beisbol.

Todos vimos que vino mucha gente. Fue muy bonito ver a la gente; fueron tres días para hacer el evento y fue un éxito. Es una gran causa para la afición de Navojoa, que duró todo el año sin beisbol. Todos los que vivimos en Navojoa sabemos lo fuerte que fue este año sin tener beisbol, pero no perdemos la esperanza de que regrese y con algo mejor; ojalá podamos ver a los Mayos más adelante y disfrutar del beisbol, hay una muy buena camada".

A su vez, el expelotero de Los Ángeles Dodgers, igualmente comentó que este tipo de eventos sirve para que la afición vea jugar a figuras de las Grandes Ligas como es el caso de Isaac Paredes. Que hoy en día es uno de los peloteros estrellas de los Houston Astros y México.

Sí, hemos visto en República Dominicana que jugadores de Grandes Ligas juntan a sus amigos, y esto es algo que queremos hacer. Mira, hay mucha gente que no puede ver jugar a Isaac Paredes y ahora tuvieron la oportunidad de verlo aquí; es algo bonito para la afición. Siempre tratamos de hacer juegos, invitar a figuras del beisbol mexicano. Es bonito compartir el terreno con nuestros hijos o familiares. Esperamos seguir haciendo esto más seguido, pero siempre lo más importante es la convivencia", confesó el 'Cochito', una vez que terminó el juego de exhibición en el Manuel Echeverría de Navojoa.

? ¡Regresa el beisbol a #Navojoa! Amigos de Isaac Paredes y ‘Cochito’ Cruz volverán a encender el Ciclón Echeverría.



Más información: https://t.co/TBArf8saN9#ProyectoPuente pic.twitter.com/2eGDVpmZAU — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui