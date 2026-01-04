¿Adiós a las canchas? Neymar habría considerado su retiro del futbol tras las constantes lesiones

Ciudad de México.- Neymar es uno de los jugadores más talentosos en la época moderna del futbol internacional y, aunque lo tuvo todo para brillar aún más dentro de las canchas, las indisciplinas le hicieron ganar el mote del 'Príncipe que no quiso ser Rey". Luego de batallar con lesiones más graves con el pasar de los años, el ariete brasileño habría considerado retirarse de las canchas según lo revelado por su padre.

Neymar tuvo una carrera vertiginosa, ya que con sus actuaciones con el Santos de Brasil, deslumbró al Barcelona en el 2013, quienes pagaron una cantidad que superó los 70 millones de euros. Luego de cuatro años con el equipo catalán y un sinfín de títulos, salió con rumbo al Paris Saint-Germain; sus últimos clubes fueron el Al-Hilal y luego tuvo su regreso al Santos, equipo en el cual se formó.

De acuerdo con información publicada en Deadline Day, portal sudamericano, el padre de Neymar comentó que su hijo consideró su retiro en reiteradas ocasiones y ese sentir se fue multiplicando con las constantes lesiones que lo han aquejado en los últimos años. Ney tuvo que aplazar un proceso quirúrgico para seguir jugando con el Santos, quien se encontraba en puestos de descenso en el Brasileirao pero que se terminó salvando por la actuación del ariete.

Ya no puedo más. Necesito una cirugía, pero ni siquiera sé si vale la pena, papá. Estoy agotado".

El historial clínico que ha presentado Neymar en su carrera es extenso, ya que se ha perdido una cantidad considerable de partidos al haber estado convaleciente por diversas causas. Una de las lesiones más serias que ha enfrentado el delantero fue la rotura de ligamento cruzado anterior, lo que lo dejó más de 300 días fuera de las canchas durante la temporada 2023-2024.

Neymar buscará asistir a la Copa del Mundo 2026

Luego de haber aplazado su intervención, el 23 de diciembre del 2025 se dio a conocer que Neymar se había sometido al proceso quirúrgico requerido para solucionar su problema articular. De acuerdo a lo revelado por el Santos, la artroscopia fue realizada por un médico especializado con el fin de que el jugador pueda iniciar su recuperación en el menor tiempo posible y sea considerado para formar parte de la Selección de Brasil en el Mundial 2026.

