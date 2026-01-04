¿Adiós a Monterrey? Rayados tendría que disputar la Liguilla del Clausura 2026 fuera de su estadio

Monterrey, Nuevo León.- Al igual que en cada torneo de la Liga MX, los Rayados del Monterrey son uno de los claros candidatos para alcanzar el título del Clausura 2026, aunque ahora, el club regiomontano enfrentará una desventaja en caso de llegar a las instancias finales del balompié azteca. La disponibilidad de su estadio en el segundo trimestre del año obligaría a 'La Pandilla' a tener que buscar una casa alterna.

El Clausura 2026 será un torneo atípico, ya que cuenta con varias adecuaciones para finalizar las actividades lo antes posible y liberar el espacio deportivo para la Selección Mexicana. Durante dicho torneo, se jugarán varias jornadas sin seleccionados, los cuales viajarán a Centroamérica para una serie de partidos amistosos del 'Tricolor'; también, la Liguilla se jugará sin los jugadores que vayan a participar en la Copa del Mundo 2026.

El problema para Rayados proviene al igual de la justa mundialista, pues cabe recordar que el Estadio Monterrey (Estadio BBVA) es una de las tres sedes en México que recibirán partidos oficiales del Mundial 2026. Como bien se sabe, la FIFA tomará el control del inmueble con un mes de antelación, lo que limitará las actividades de 'La Pandilla' en dicho recinto.

De acuerdo con lo comentado por Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para el Mundial 2026, la Federación Internacional arribará al estadio el próximo 15 de mayo, lo que chocará de manera directa con el calendario de la Liguilla del Clausura 2026. "Entiendo ya que el equipo de trabajo del ‘Tato’ Noriega con Pedro Esquivel ha visto las alternativas en caso de llegar a una final donde ya la fecha no permita", comentó el empresario.

#MUNDIAL2026 I ¿POR QUÉ PAÍSES BAJOS NO VIENE A MONTERREY?



Alejandro Hutt explica por qué Países Bajos no se quedó en Monterrey y jugará en Dallas.



"No sabíamos si estábamos enojados, tristes, pero hay que darle el valor a las selecciones que vienen”, dijo Alejandro Hütt, host… pic.twitter.com/JJDHmuwc3D — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) January 2, 2026

De acuerdo con el rol programado por la Liga MX, del 13 al 17 de mayo se disputarán las semifinales del Clausura 2026 y, del 21 al 24 de mayo, se jugará la final de dicho torneo. En caso de que Rayados consiga clasificar hasta las últimas instancias del certamen, las tendrían que disputar en una casa alterna, lo cual representaría una desventaja en las rondas de eliminación directa.

Rayados del Monterrey iniciará su participación en el Clausura 2026, recibiendo en el 'Gigante de Acero' a los Diablos del Toluca, el próximo sábado, 10 de enero, a las 21:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui