Atlas vence a Chivas del Guadalajara en el primer 'Clásico Tapatío' del 2026 en la Copa Pacífico

Ciudad de México.- Chivas del Guadalajara y el Atlas se enfrentaron por primera ocasión en el 2026, siendo este duelo las semifinales de la Copa Pacífico que se juega en Jalisco. Los 'Rojinegros' lograron imponerse en el primer 'Clásico Tapatío' del año, donde Camilo Vargas se convirtió en la figura del partido al evitar varias anotaciones y luego ser determinante en la tanda de penales desde donde se definió al ganador.

En el primer tiempo, el 'Rebaño Sagrado' tomó la iniciativa y tuvo numerosas oportunidades de romper el cero en el marcador, aunque terminaron fallando las oportunidades más claras. Richard Ledezma probó de larga distancia en un par de ocasiones, disparos que fueron interceptados por Vargas, y Bryan González también estuvo cerca de marcar el primer tanto de la jornada, pero terminó estrellando el balón en el larguero.

17' ¡El poste salva al Atlas! uD83EuDD2F pic.twitter.com/QCwVf1dOOG — CHIVAS (@Chivas) January 4, 2026

El Atlas dijo presente en los últimos minutos de la primera mitad, aunque el arquero de las Chivas hizo lo propio y logró enviar el compromiso a los vestidores con empate a cero. El Guadalajara tuvo el regreso de Armando González, quien se perdió los últimos partidos de la Liguilla del Apertura 2025 al haber presentado un problema muscular; la 'Hormiga' no pudo anotar gol, aunque generó un par de jugadas de peligro.

Luego de que transcurrieran los 90 minutos sin anotaciones, la competencia dictaba que se omitiría el tiempo extra y se pasaría directo a la tanda de penales, donde el Atlas se terminó imponiendo. Por los Zorros, todos los elementos que pasaron al manchón del área terminaron marcando, mientras que Camilo Vargas logró atajar el disparo de Roberto Alvarado, siendo este el cobro decisivo.

El portero extranjero con más penales atajados en la Liga BBVA MX lo ha vuelto a hacer uD83EuDDE4?uD83EuDD45



¡Una genialidad lo de Camilo Andrés Vargas Gil! uD83DuDE0D??uD83DuDDA4 pic.twitter.com/GOOVazANkB — Atlas FC (@AtlasFC) January 4, 2026

Con esta victoria, el Atlas logró clasificar a la final de la Copa Pacífica, la cual se jugará este lunes, 5 de enero, a las 18:30 horas (horario CDMX); los 'Rojinegros' se medirán contra Rayados de Monterrey por el cetro del torneo clásico de inicios de año. Por su parte, las Chivas disputarán el tercer lugar ante los Leones Negros de la U. de G.

¡LO GANÓ LA ACADEMIA! uD83DuDD34??



El Clásico Tapatío se pintó Rojinegro y los Zorros continúan con su racha positiva en la #PretemporadaRojinegra uD83EuDD8A



Más detalles del encuentro de mañana ?? https://t.co/TczLt2xsLC pic.twitter.com/uNw6m1elEE — Atlas FC (@AtlasFC) January 4, 2026

Estos dos compromisos representarán el último partido amistoso previo al arranque del Clausura 2026, el mismo que dará inicio durante el próximo fin de semana. El Atlas comenzará sus acciones ante el Puebla, el viernes 9 de enero, mientras que las Chivas iniciarán ante el Pachuca, el 10 del mismo mes.

