Atlas vs Rayados del Monterrey; horarios y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Pacífica 2026

Ciudad de México.- El Atlas y Rayados del Monterrey sostendrán su primer enfrentamiento en el 2026 y se pondrá en juego un título, pues protagonizarán la gran final de la Copa Pacífica. Dicha última instancia llega a menos de una semana para que inicie el Clausura 2026 con la participación estelar de los dos equipos inmiscuidos.

La Copa Pacífica ya es un clásico previo a los inicios de un nuevo torneo en el balompié mexicano (Clausura 2026 en este caso), ya que se celebra cada semestre y tiene de invitados a equipos tanto de la Liga MX como de la Liga Expansión MX. La edición de enero del 2026 se organizó en el Estadio Jalisco y conmemora el centenario por la refundación de la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Al ser un cuadrangular, el torneo inicia de manera directa en las semifinales, mismas en las que Rayados del Monterrey lograron imponerse con autoridad ante los Leones Negros de la U de G. Aun sin usar a todos sus elementos titulares, 'La Pandilla' venció al equipo tapatío con marcador de tres tantos por cero; Roberto de la Rosa, Anthony Martial y Cristian Reyes fueron los responsables de las tres anotaciones de la jornada.

En la otra llave, se tenía un cruce aún más interesante, ya que sería el primer 'Clásico Tapatío' del 2026, pues se enfrentaban el Atlas contra Chivas del Guadalajara, compromiso el cual se tuvo que ir hasta la tanda de penales para definir al ganador. La estrella del partido fue Camilo Vargas, guardameta de los 'Zorros', que pudo salir avante por los embates de Chivas y luego paró el disparo de Roberto Alvarado para concretar su acceso a la ronda final del torneo.

#Deportes | Atlas vence a Chivas del Guadalajara en el primer 'Clásico Tapatío' del 2026 en la Copa Pacífico ?uD83CuDFC6https://t.co/zRctnQnkss — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Horarios del Atlas vs. Rayados del Monterrey/final de la Copa Pacífica

Estadio: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Domingo, 4 de enero

Horario: 18:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN 2/Disney+

¡Hoy nos enfrentamos al último duelo de la #PretemporadaRojinegra! uD83DuDD34??



Y no podría ser de otra manera que en la Gran Final de la Copa Pacífica Centenario UDEG uD83CuDFDF?uD83DuDD4A?



Cerramos nuestra etapa de preparación en El Jalisco, listos para tomar el @VivaAerobus del Clausura 2026 ?? pic.twitter.com/XE9QunZEhC — Atlas FC (@AtlasFC) January 4, 2026

Si bien ganar les traerá un nuevo trofeo a sus vitrinas, ninguno de los dos equipos tendrá tiempo para celebrar, pues deberán retomar la pretemporada de inmediato ante el inminente arranque del Clausura 2026. El Atlas será de los equipos que inicie las actividades del torneo, al enfrentar al Puebla el viernes 9 de enero, y el sábado 10, los Rayados recibirán a los Diablos del Toluca.

Fuente: Tribuna del Yaqui