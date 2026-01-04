Broncos amarran la primera siembra de la AFC con triunfo ante Los Angeles Chargers

Denver, Estados Unidos.- Los Denver Broncos derrotaron 19-3 a Los Angeles Chargers el domingo, una victoria impulsada por la intercepción retornada de 45 yardas para touchdown de Ja'Quan McMillian y con ello se aseguraron el primer puesto de la AFC de cara a los playoffs.

El pateador Wil Lutz anotó sus cuatro intentos que tuvo y los Broncos (14-3) igualaron su récord de franquicia de más victorias en una temporada, después de conseguir su primer título de la Conferencia Americana desde 2015, cuando aprovecharon para lograr un tercer título de Super Bowl.

Con ello, tendrán una semana de descanso para preparar su primer partido de playoffs en una década, que podría ser contra estos mismos Chargers (11-6) si Los Ángeles vence a los Patriots (14-3) en New England en la ronda de comodines el próximo fin de semana.

La defensiva de Broncos mantuvo a raya a los Bolts

Bo Nix tuvo uno de sus peores partidos de la temporada en los controles ofensivos, lanzando solo 38 yardas en la primera mitad y 141 en total, pero le alcanzó para igualar el récord de Russell Wilson de 24 victorias en sus dos primeras temporadas en la NFL.

Ya sin opciones de ganar la división, los Chargers trataron este partido como una semana de descanso mientras se preparan para salir de casa hacia los playoffs en la ronda de comodines. El entrenador Jim Harbaugh hizo que varios de sus titulares fueran a la banca, destacando especialmente al quarterback Justin Herbert, el safety Derwin James y el OLB Tuli Tuipulotu.

Lance no pudo hacer mucho como titular

El quarterback Trey Lance hizo su sexta titularidad en su carrera y la primera con los Bolts. Su cuarto pase rebotó de las manos de KeAndre Lambert-Smith y cayó en los brazos de McMillian, que corrió por la banda de los Broncos para un touchdown de 45 yardas y una ventaja de 10-0. Lance terminó con 20 de 44 pases completos para 136 yardas.

Tras cinco series infructuosas, un gol de campo de 30 yardas de Cameron Dicker con 3 segundos restantes en el segundo cuarto redujo la ventaja para los Chargers a 10-3 al descanso. Los Broncos lograron cuatro capturas, ninguna más grande que la de Nik Bonitto en la yarda 20 de Los Ángeles a principios del último cuarto. Eso llevó al tercer gol de campo de Lutz, desde 41 yardas, y a una ventaja de 16-3 con 11:45 restantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui