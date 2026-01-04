Diablos del Toluca sigue sumando refuerzos; mediocampista mexicano arribaría al bicampeón de la Liga MX

Ciudad de México.- A pesar de que ya son los actuales monarcas del balompié mexicano, los Diablos del Toluca son uno de los equipos que mayores incorporaciones han tenido durante el mercado invernal de transacciones. De acuerdo a la información filtrada en el entorno del cuadro mexiquense, contarán con los servicios de Pavel Pérez, mediocampista mexicano que reforzará la plantilla para el inicio del Clausura 2026.

El nacido en Tala, Jalisco, es canterano de las Chivas del Guadalajara, con quienes estuvo desde el 2017 en las categorías inferiores hasta el 2025, cuando se dio su salida del equipo tapatío. Con el 'Rebaño Sagrado', participó en un total de 79 compromisos, en los cuales marcó cinco goles y cuatro asistencias; antes de que se concretara su debut en la Liga MX, fue cedido al CD Toledo, el cual disputa la Tercera División de España.

En enero del 2025, se anunció que el Necaxa había firmado al mediocampista mexicano, en una transacción que rondó el millón de dólares y con los 'Rayos', Pérez tuvo su consolidación. Pese a que solo estuvo un año con el equipo hidrocálido, acumuló más de mil 700 minutos en cancha durante 37 partidos oficiales en los cuales pudo anotar seis goles y una asistencia.

De acuerdo a la información publicada por César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el centrocampista ya se encuentra en Aguascalientes para someterse a las pruebas médicas pertinentes y luego hacer oficial su firma. En los próximos días se integrará a la pretemporada del Clausura 2026 y podría tener sus primeros minutos con la playera del Toluca ante los Rayados del Monterrey en la jornada 1.

Este movimiento sería para tener una mayor profundidad en el mediocampo ante la salida de Juan Pablo Domínguez, el cual jugará para el León FC. En días recientes, se oficializó la llegada de Sebastián Córdova, quien llegó como agente libre al ser despedido por los Tigres UANL, y también se adelantó la llegada de Ralph Orquin, quien llega en calidad de préstamo proveniente del América por un año, aunque con una cláusula para su compra definitiva.

